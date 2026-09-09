Usar Cuenta DNI desde el teléfono y tener la tarjeta de débito física son dos cuestiones que pueden resolverse en momentos distintos. Si al abrir la cuenta elegiste no recibir el plástico, conviene revisar las opciones de la aplicación antes de iniciar una nueva gestión.

La consulta es diferente de las funciones vinculadas con tarjetas de crédito: acá se trata de solicitar la impresión de la tarjeta de débito asociada a la cuenta, después del enrolamiento inicial.

Dónde se pide la tarjeta de débito

En sus preguntas frecuentes oficiales, Banco Provincia explica que se puede optar por no imprimirla al registrarse y solicitarla más adelante desde Cuenta DNI.

Ingresá a la aplicación y buscá Otras Funcionalidades. Entrá en Administrar tarjetas. Seleccioná el ícono Imprimir junto a la tarjeta correspondiente. Al confirmar, revisá el domicilio de entrega declarado que muestra el sistema.

El banco indica que el envío se realiza a ese domicilio. La respuesta oficial habla de una entrega en unos días, pero no establece allí un plazo exacto: no corresponde dar una fecha garantizada para todos los casos.

Qué conviene revisar antes de avanzar

La pregunta más útil es si estás pidiendo tu primer plástico o si tenías uno que perdiste, te robaron o dejó de funcionar. Son situaciones distintas y no conviene tratar una reposición como si fuera la impresión que se omitió al abrir la cuenta.

También revisá si el domicilio mostrado sigue siendo el correcto. Si aparece una dirección anterior o no encontrás la opción indicada, consultá al banco antes de repetir la solicitud. Tener identificado el punto del proceso donde surgió el problema facilita explicar qué necesitás resolver.

Cómo pedir ayuda si la opción no aparece

Banco Provincia publica para Cuenta DNI el 0810-666-2364. Al comunicarte, describí si la dificultad está en acceder al menú, seleccionar la tarjeta o revisar la entrega.

Para ordenar la consulta, podés anotar la fecha del intento y el mensaje que aparece. Evitá enviar capturas que expongan claves o datos completos de la tarjeta: para explicar que un botón no está disponible no hace falta mostrar esa información.