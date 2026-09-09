Bajar la edad de imputabilidad a los 14 años: el freno judicial que desató la furia en el gobierno y la interna en pba

Si tenías dudas sobre si ya rige la imputabilidad para los chicos de 14 años en la Provincia de Buenos Aires, la respuesta es no, al menos por ahora.

Un fallo judicial ordenó suspender por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el territorio bonaerense, apenas 48 horas después de que la normativa nacional entrara en vigencia.

Freno judicial y reacciones políticas

La senadora Patricia Bullrich, impulsora de la nueva legislación, fustigó la medida y apuntó contra el gobernador Axel Kicillof.

Por su parte, el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, afirmó que “en la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune”.

La postura del Gobierno Bonaerense

El ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, le contestó a Santilli y planteó que bajar la edad no alcanza sin la infraestructura necesaria.

“¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión? ¿Dónde están los fondos que Milei les niega?”, cuestionó el funcionario bonaerense.

Argumentos del fallo y falta de infraestructura

La jueza Marta Elba Pascual, de Lomas de Zamora, dictó la suspensión haciendo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo.

El eje de la resolución fue la falta de recursos materiales del Estado provincial para absorber el incremento de jóvenes que ingresarían al sistema penal con la nueva legislación.

Designación de autoridad de aplicación y penas alternativas

A nivel federal, el Gobierno nacional reglamentó la Ley N° 27.801 mediante el Decreto 875/2026, fijando un máximo de 15 años de encierro para menores.

La norma prohíbe las condenas a prisión perpetua para menores y crea la figura del “supervisor especializado”, además de incorporar penas alternativas como tareas comunitarias y tobilleras electrónicas.