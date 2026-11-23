La Municipalidad de Pinamar lanzó una licitación para dividir la playa en cinco zonas exclusivas para la venta ambulante de churros y medialunas, desatando una fuerte polémica con la histórica firma El Topo.

A través de la Ordenanza 7336/2026 y la Licitación Pública Nº 07/2026 (cuya apertura de sobres fue fijada para este martes 24 de noviembre a las 10:00), el Ejecutivo local busca regular una actividad donde la temporada pasada apenas 27 vendedores tramitaron permiso frente a más de 200 informales. A continuación, repasamos cómo funcionará el nuevo mapa de la playa, por qué recurrieron a la Justicia y qué pasará con los precios.

Cómo se divide la playa de Pinamar en cinco zonas de venta

El nuevo pliego oficial establece un cupo máximo de 100 vendedores ambulantes distribuidos en cinco sectores independientes, con un plazo de concesión que regirá hasta el 1° de noviembre de 2030:

Pinamar Norte.

Pinamar Sur.

Ostende.

Valeria del Mar.

Cariló.

La normativa dispone que ningún oferente podrá adjudicarse más de una zona (salvo que alguna quede vacante), otorgando prioridad a las churrerías habilitadas en el distrito. Además, exige residencia efectiva en el Partido de Pinamar para titulares y vendedores (con un margen del 10% para General Juan Madariaga) y restringe la venta al horario de 10:00 a 18:00 entre la orilla y las casillas de guardavidas.

Por qué Churros El Topo fue a la Justicia y advierte por el aumento de precios

Desde Churros El Topo —firma nacida en Villa Gesell en 1968 que opera seis locales en el partido— cuestionaron duramente el esquema y presentaron una demanda judicial con cautelar anticipada.

Emmanuel Sacco, encargado de la marca en Pinamar, advirtió que impedir que una churrería compita en más de un sector abre la puerta a que terceros sin actividad gastronómica ganen zonas vacantes: “Antes éramos dos: producíamos y vendíamos al vendedor. Ahora sumás un intermediario que licita, y eso impacta en el precio final: va a ser más caro”, señaló.

La respuesta oficial de la Municipalidad sobre el abastecimiento

Ante las críticas por la creación de supuestos monopolios por balneario, el secretario de Gobierno local, Francisco Montes, aseguró que el pliego garantiza la libre competencia de marcas en toda la costa.

Según explicó el funcionario, todos los adjudicatarios estarán obligados a comprarle mercadería a todas las churrerías habilitadas, asegurando diversidad de productos y precios para los turistas, además de controlar la superpoblación de vendedores en la arena.

Credencial con QR, multas y otros rubros habilitados en la costa

El nuevo reglamento impone controles estrictos para los trabajadores en playa: