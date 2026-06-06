Finde largo en junio: cómo queda el feriado trasladable del 17 y quiénes descansan 3 días

Junio se destaca por concentrar conmemoraciones patrias clave que impactan de lleno en el ámbito laboral y educativo en Argentina. Sin embargo, la posición de las fechas en el almanaque de este año obligó a aplicar la normativa de traslados para asegurar un beneficio directo en el turismo y el descanso.

A continuación, te detallamos cómo se mueve el feriado por el prócer nacional, el impacto del Día de la Bandera y la agenda completa de festividades locales en territorio bonaerense.

El traslado oficial del 17 de junio y el nuevo finde largo

La conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, fechada originalmente el miércoles 17 de junio, sufrirá una modificación en el calendario nacional. Al tratarse de un feriado catalogado como trasladable por la legislación, el Gobierno nacional confirmó su reprogramación para dar lugar a un descanso extendido.

El nuevo día de descanso: El feriado del 17 de junio se traslada oficialmente al lunes 15 de junio de 2026 .

El feriado del 17 de junio . Cómo queda el fin de semana XL: De esta manera, se conformará un circuito de descanso continuo de tres días que abarcará el sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de junio .

De esta manera, se conformará un circuito de descanso continuo de tres días que abarcará el . El impacto del 20 de junio: Por su parte, el feriado por el Día de la Bandera se mantendrá de forma inamovible el sábado 20 de junio, por lo que esa jornada no generará un franco adicional en la semana.

Calendario de festividades y asuetos locales en provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires desplegará una intensa agenda de fiestas populares, aniversarios fundacionales y celebraciones patronales durante el mes, lo que generará asuetos administrativos y jornadas no laborables en distritos específicos:

General Lavalle: Llevará adelante su tradicional 8° Fiesta Regional de la Torta Negra en el casco urbano, reuniendo a panaderías locales y ferias artesanales con acceso gratuito.

Llevará adelante su tradicional en el casco urbano, reuniendo a panaderías locales y ferias artesanales con acceso gratuito. Merlo (San Antonio de Padua): Celebrará su gran Fiesta Patronal de San Antonio de Padua , un encuentro anual con propuestas gastronómicas y espectáculos a beneficio de entidades locales.

Celebrará su gran , un encuentro anual con propuestas gastronómicas y espectáculos a beneficio de entidades locales. Brandsen (Gómez): El pueblo rural de Gómez recibirá a visitantes de toda la región para disfrutar de las elaboraciones criollas en la 4° Fiesta del Pastelito .

El pueblo rural de Gómez recibirá a visitantes de toda la región para disfrutar de las elaboraciones criollas en la . Lobos: La ciudad conmemorará su 224° Aniversario con un tradicional desfile de instituciones, clubes y colectividades frente al Palacio Municipal, sumando food trucks y ferias.

La ciudad conmemorará su con un tradicional desfile de instituciones, clubes y colectividades frente al Palacio Municipal, sumando food trucks y ferias. Magdalena (Bavio): Organizará los festejos oficiales por el 139° Aniversario de la Estación Bavio , incluyendo charlas históricas del ferrocarril, ballets folklóricos y chocolate caliente.

Organizará los festejos oficiales por el , incluyendo charlas históricas del ferrocarril, ballets folklóricos y chocolate caliente. Bahía Blanca (General Cerri): La localidad celebrará sus 150 años de historia con un gran desfile gaucho por sus calles, ferias de emprendedores y jura de recados.

Liquidación de las jornadas y el impacto en el turismo

Para quienes deban cumplir tareas durante el lunes 15 de junio, es fundamental recordar que se aplican de forma estricta las normas legales de un feriado nacional trasladado, por lo que los trabajadores tienen derecho a percibir un pago doble por esa jornada. Desde el sector turístico bonaerense prevén que la combinación de este fin de semana largo con las múltiples fiestas populares y la cercanía de las compras por el Día del Padre generará un importante movimiento de escapadas de cercanía hacia los pueblos rurales y centros comerciales de la provincia, dinamizando la economía local a mitad de año.