Una localidad bonaerense tendrá una fiesta de la torta frita con recetas hechas en el momento y entrada libre

El aroma a tortas fritas recién hechas será el protagonista de una de las fiestas populares del próximo domingo en la Provincia. La propuesta tendrá recetas preparadas en el momento, puestos gastronómicos, feria, música y entrada libre, con una jornada pensada para recorrer sin apuro.

La celebración será el domingo 27 de septiembre en Loma Negra, partido de Olavarría. La Fiesta de la Torta Frita tendrá como punto de encuentro la Plaza Libertad y reunirá a instituciones de la localidad que cocinarán y venderán sus propias versiones.

Los puestos empiezan antes que los espectáculos

La programación general comenzará a las 14, pero quienes quieran ir directamente por la parte gastronómica tendrán una ventaja: los puestos estarán habilitados desde las 12. Esa diferencia de horario permite llegar al mediodía, recorrer con menos gente y después quedarse para los shows.

La Municipalidad de Olavarría confirmó la fecha, el lugar y las actividades en su agenda oficial.

Qué habrá en la Fiesta de la Torta Frita

Distintas instituciones instalarán stands alrededor de la plaza y elaborarán tortas fritas durante la jornada. Además habrá más de 100 artesanos y emprendedores, propuestas gastronómicas, cerveceros, estatuas vivientes, espectáculos y actividades para compartir en familia.

El atractivo no pasa solamente por comprar una torta frita: el formato permite ver cómo se preparan, comparar recetas y acompañarlas con mate mientras se recorren los puestos y el escenario.

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Cuánto cuesta la entrada

El ingreso a la fiesta es libre. El presupuesto de la salida queda entonces concentrado en el viaje y en los consumos que cada persona decida hacer dentro del predio.

Para quienes viajan desde Olavarría o localidades cercanas, puede ser una actividad de pocas horas. Quienes lleguen desde más lejos pueden combinarla con otros atractivos de la zona, pero el evento por sí mismo tiene una programación suficiente para ocupar buena parte del domingo.

Datos para organizar la salida

Fecha: domingo 27 de septiembre.

domingo 27 de septiembre. Lugar: Plaza Libertad, Loma Negra.

Plaza Libertad, Loma Negra. Puestos gastronómicos: desde las 12.

desde las 12. Espectáculos: desde las 14.

desde las 14. Entrada: libre.

Como la actividad se desarrolla en buena parte al aire libre, conviene revisar el pronóstico antes de salir. Quienes estén armando la agenda del fin de semana también pueden consultar otras propuestas gratuitas para recorrer la Provincia.