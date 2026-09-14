Una ciudad bonaerense celebra la fiesta provincial del inmigrante: gastronomía, música y más

Una de las celebraciones más extensas del calendario bonaerense ya está en marcha y todavía tiene varias de sus jornadas fuertes por delante. La programación se reparte entre septiembre y octubre, con gastronomía, música, tradiciones de distintas colectividades y actividades abiertas al público.

El formato permite elegir diferentes fines de semana según el interés de cada visitante. Habrá una jornada dedicada a los sabores, festivales de colectividades, elección de representantes culturales, noches especiales y un desfile que marcará el cierre.

Para quienes buscan una salida cerca de La Plata y CABA, la agenda ofrece varias oportunidades sin necesidad de concentrarse en un único día.

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Berisso celebra la 49ª Fiesta Provincial del Inmigrante

La protagonista es Berisso, que realiza la 49ª Fiesta Provincial del Inmigrante. La celebración comenzó con distintas actividades tradicionales y se extenderá hasta el domingo 11 de octubre.

La ciudad tiene una historia estrechamente ligada a las corrientes migratorias y a las colectividades que se instalaron en la zona portuaria. Esa identidad aparece en la gastronomía, las danzas, la música y las ceremonias que forman parte del programa.

La Fiesta del Inmigrante combina gastronomía, colectividades, artesanos y espectáculos.

El domingo 13 de septiembre se realizó la apertura del Patio Gastronómico y el tradicional Desembarco de los Inmigrantes. Sin embargo, la mayor parte del calendario todavía está por delante.

Las próximas fechas que conviene agendar

La próxima jornada destacada será el domingo 20 de septiembre, cuando se realizará el Concurso de Sabores de Berisso desde las 14:00 en el Club Almafuerte.

Luego comenzarán los grandes festivales de colectividades en el Parque Cívico:

Fecha Actividad principal Domingo 20/9 Concurso de Sabores de Berisso Sábado 26/9 Festival de Colectividades, gastronomía y artesanos Domingo 27/9 Festival de Colectividades Viernes 2/10 Elección del Embajador Cultural Sábado 3/10 Elección de la Embajadora Cultural Domingo 11/10 Desfile de clausura y show de cierre

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Gastronomía y colectividades en el Parque Cívico

Los fines de semana del 26 y 27 de septiembre y del 3, 4, 10 y 11 de octubre concentrarán buena parte de la propuesta popular. Desde el mediodía habrá patio gastronómico, paseo de artesanos y presentaciones de colectividades.

Para el visitante, una de las principales características es la posibilidad de encontrar en un mismo espacio recetas, danzas y expresiones culturales de comunidades con raíces en distintos países.

El viernes 9 de octubre, además, habrá una Noche de Tango y Folclore, sumando un perfil musical diferente dentro de la programación.

El gran cierre será con desfile sobre Avenida Montevideo

El domingo 11 de octubre será la jornada final. Desde el mediodía volverán el festival, la gastronomía y los artesanos. A las 15:00 comenzará el Desfile de Clausura sobre Avenida Montevideo y a las 20:00 está previsto el show de cierre en el Parque Cívico.

Ese día suele ser uno de los más atractivos para quienes quieren ver en una sola jornada una síntesis de toda la celebración. Quienes prefieran una experiencia más gastronómica pueden apuntar al Concurso de Sabores o a los primeros festivales de septiembre.

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La Fiesta Provincial del Inmigrante ofrece así algo poco habitual en la agenda de eventos: no obliga a elegir un único fin de semana. El calendario se extiende durante varias semanas y permite organizar la visita según gastronomía, espectáculos, colectividades o desfile.