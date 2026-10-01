Fito páez, lebón y aznar llegan a escobar: qué hay que saber antes de ir a la fiesta de la flor

Fito Páez, Lebón y Aznar en Escobar son parte de una programación que pone a la Fiesta Nacional de la Flor entre las propuestas destacadas de octubre en la Provincia de Buenos Aires. La celebración combina música con una exposición que seguirá abierta más allá del primer fin de semana.

Antes de comprar, conviene identificar qué experiencia querés disfrutar. Ir a un recital y recorrer el Predio Floral no son decisiones que deban tomarse a partir de una única referencia de precio o de horario.

Cuándo tocarán Fito Páez, Lebón y Aznar en la Fiesta de la Flor

La Municipalidad de Escobar confirmó esta programación para las primeras noches de la 63ª Fiesta Nacional de la Flor:

Viernes 2 de octubre: Los Manseros Santiagueños.

Los Manseros Santiagueños. Sábado 3 de octubre: Serú Girán por Lebón y Aznar.

Serú Girán por Lebón y Aznar. Domingo 4 de octubre: Fito Páez.

Los espectáculos están anunciados desde las 19:30. Las entradas publicadas para los recitales son de $15.000, con un sector de gradas de $30.000. La disponibilidad debe comprobarse al momento de comprar.

Si elegís un artista en particular, revisá que el ticket corresponda a esa fecha. Una compra para otra jornada no debe interpretarse como un pase a toda la programación musical.

Otra propuesta para comparar es el Motoasado de General Madariaga, con música y feria. Elegir primero la ciudad y el espectáculo facilita calcular traslado, acceso y horario de vuelta.

Desde cuándo se podrá recorrer la exposición floral

La inauguración está prevista para el viernes 2 por la tarde, seguida del primer show. El ingreso general del público a la exposición comenzará el sábado 3 y la celebración se extenderá hasta el lunes 12 de octubre.

El Predio Floral está en Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar. La agenda incluye floricultura, desfile de carrozas, elección de representantes y actividades culturales.

Para quien prefiera mirar plantas y arreglos con calma, los días posteriores al fin de semana inicial ofrecen otra oportunidad de organizar la visita. La elección puede hacerse según el tiempo disponible y el interés por los recitales o por la exposición.

Qué revisar antes de comprar entradas

El municipio informa la venta en el portal oficial de la Fiesta de la Flor y en la boletería del Teatro Seminari, en Mitre 451. Antes de confirmar la operación, comprobá fecha, sector y condiciones de acceso.

Para la exposición, revisá específicamente su modalidad de ingreso y las categorías disponibles. Los valores publicados para los shows no permiten suponer qué incluye un ticket de recorrido del predio ni si una condición especial se aplica a ambos accesos.

Identificá si estás comprando exposición, recital o un acceso con condiciones adicionales.

Revisá la fecha seleccionada y el número de personas.

Consultá qué documentación corresponde a una categoría especial.

Guardá la entrada y la confirmación de compra.

Si vas con chicos o con una persona que necesita asistencia, resolver esas consultas antes de viajar reduce la posibilidad de tener que cambiar el plan en la puerta.

Ver también: Cuándo será el fin de semana largo de octubre

Cómo organizar el día y el regreso desde Escobar

Si combinás una visita diurna con un show, sumá al presupuesto la comida, el transporte y las horas entre ambas actividades. Consultá además si el acceso elegido permite salir y volver a entrar; no lo des por incluido sin confirmación.

Para regresar en transporte público, comprobá el último servicio útil hacia tu destino. Quienes viajen en auto pueden guardar la ubicación exacta del acceso y dejar un margen para estacionar. La fiesta ofrece varios días de programación, por lo que elegir la jornada según tus intereses permite aprovechar mejor la visita.