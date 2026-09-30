Septiembre se despide, pero la primavera todavía no aparece: ¿cómo seguirá el tiempo?

Septiembre llega este miércoles 30 a su fin y lo hará dejando una sensación que acompañó buena parte de las últimas semanas: la primavera comenzó en el calendario, pero todavía le cuesta hacerse sentir en las condiciones meteorológicas.

Después de las lluvias y la inestabilidad de las últimas jornadas, el último día del mes presentará una mejora generalizada, aunque con temperaturas bajas para la época, especialmente durante las primeras horas del día.

El ingreso de aire más frío asociado al viento del sector sur permitirá que el cielo vaya mostrando mejores condiciones en buena parte del territorio bonaerense, pero al mismo tiempo mantendrá contenido el termómetro.

De acuerdo con los pronósticos actualizados, este miércoles se esperan mínimas que en distintos sectores de la Provincia podrían ubicarse en valores de un solo dígito, mientras que durante la tarde las máximas permanecerán mayormente por debajo de los 20 grados.

Será, por lo tanto, otra jornada fresca, bastante alejada de esas tardes cálidas que habitualmente comienzan a hacerse frecuentes a esta altura del año.

El comienzo de octubre tampoco traerá un cambio contundente. Para este jueves 1 se mantendrá el predominio del aire fresco, con nubosidad variable y temperaturas moderadas, mientras que el viento del sur continuará teniendo influencia sobre buena parte de la región.

Hacia el viernes podría registrarse una recuperación gradual de las marcas térmicas, aunque sin un salto significativo hacia condiciones verdaderamente cálidas.

El panorama vuelve a mostrar señales de mayor inestabilidad hacia el sábado, cuando algunos pronósticos anticipan nuevamente la posibilidad de precipitaciones o tormentas aisladas en sectores bonaerenses.

De esta manera, septiembre se despedirá sin haber logrado consolidar plenamente el ambiente primaveral y octubre comenzará siguiendo prácticamente la misma tendencia: mañanas frescas, tardes moderadas, nubosidad cambiante y algunos períodos de inestabilidad.

La primavera está oficialmente entre nosotros desde hace varios días, pero por ahora el tiempo continúa alternando breves mejoramientos con nuevos descensos de temperatura. Incluso el escenario climático de los próximos meses deberá seguirse con atención debido a la presencia de El Niño: el informe del Servicio Meteorológico Nacional correspondiente a septiembre señala que las condiciones del fenómeno se encuentran establecidas y que los modelos analizados mantienen la fase cálida durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre.

Así, octubre comenzará en la provincia de Buenos Aires sin calor importante a la vista y con una primavera que, al menos durante sus primeros días, seguirá haciéndose esperar.