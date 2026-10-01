Octubre llega con un fin de semana largo: cuándo será y qué se conmemora

Con el comienzo del décimo mes del año, muchos ya empiezan a mirar el calendario buscando una nueva oportunidad para descansar o realizar una escapada en plena primavera.

Octubre de 2026 tendrá un único feriado nacional en todo el país y, por su ubicación en el calendario, permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

Se trata del lunes 12 de octubre, fecha correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, establecido como feriado nacional trasladable por la Ley 27.399.

Este año no será necesario realizar ningún traslado debido a que la jornada cae directamente un lunes. De esta manera, el descanso se extenderá durante tres días consecutivos: sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre, convirtiéndose en una oportunidad especialmente esperada para quienes puedan aprovechar el receso para viajar, visitar distintos destinos bonaerenses o simplemente disfrutar de unos días de descanso.

El 12 de octubre es una de las fechas incluidas entre los feriados nacionales trasladables establecidos por la legislación argentina. La conmemoración propone una jornada de reflexión sobre la diversidad cultural y los procesos históricos vinculados con el encuentro entre diferentes pueblos y culturas.

Al tratarse de un feriado nacional, para los trabajadores alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo rigen las disposiciones correspondientes a este tipo de jornadas y, en caso de prestar tareas, corresponde la remuneración prevista para el trabajo realizado durante un feriado.

Será, además, el único feriado nacional de octubre, por lo que una vez concluido ese fin de semana largo habrá que esperar hasta noviembre para encontrar nuevos descansos previstos en el calendario nacional.

Así, octubre comienza con una fecha marcada en rojo para muchos argentinos: del sábado 10 al lunes 12 habrá tres días consecutivos de descanso, en plena primavera y cuando comienza a intensificarse el movimiento turístico hacia distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.