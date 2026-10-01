Nuevos controles a las apps de apuestas: la propuesta que incluye reconocimiento facial y límites de tiempo

Un proyecto de ley propone endurecer los controles a las apuestas online mediante restricciones operativas, limites a las empresas y sanciones para proteger a los usuarios.

Verificación facial, límite de tiempo y autoexclusión obligatoria

La iniciativa establece que las aplicaciones deberán implementar reconocimiento facial obligatorio en cada inicio de sesión para verificar la identidad del usuario.

Además, las plataformas deberán ejecutar el cierre de sesión automático a los 60 minutos, bloquear el acceso tras tres ingresos diarios y ofrecer una opción de autoexclusión inmediata.

Prohibición de bonos, publicidad restringida y la leyenda obligatoria

El texto contempla prohibir los bonos de bienvenida y las apuestas gratuitas, impidiendo el uso de la palabra “juego” o recursos que presenten la actividad como algo recreativo.

Toda acción publicitaria quedará prohibida en la vía pública y para menores, debiendo incluir la leyenda obligatoria “Apostar no es un juego” y la autorización previa del organismo oficial.

Destino de los fondos: salud mental, clubes de barrio y becas

Las plataformas deberán destinar el 100% de su presupuesto publicitario a programas de salud mental orientados a la prevención de la ludopatía.

Asimismo, se fija un aporte del 3% de los premios para entidades de bien público, distribuyendo el 85% entre clubes de barrio y centros culturales, y el 15% restante para becas deportivas.

Creación de la fiscalía especial e intervención en sitios ilegales

Para garantizar el cumplimiento de las medidas, el proyecto contempla la creación de la Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales en Línea (FEAIL).

Esta estructura judicial podrá ordenar el cese y bloqueo de sitios no autorizados en 6 horas, cortar medios de pago y revocar licencias en caso de detectar apuestas de menores.