Cuenta dni sumó un descuento sin tope: qué cambia al pagar en dos supermercados

Cuenta DNI incorporó en octubre una novedad para quienes hacen compras en supermercados de la Provincia de Buenos Aires. El beneficio puede resultar especialmente útil para una compra grande, aunque hay una condición que conviene revisar antes de llegar a la caja.

La diferencia está en el medio de pago: esta acción utiliza una tarjeta de crédito desde el celular. Tener la billetera instalada o pagar cualquier compra con ella no alcanza para acceder automáticamente al mismo descuento.

Para ubicar esta novedad dentro del mes, podés revisar la guía de Cuenta DNI para octubre. La promoción de supermercados tiene sus propios días y requisitos.

Qué supermercados sumaron el descuento de Cuenta DNI

El anuncio de Banco Provincia para octubre incorpora un 20% sin tope de reintegro en Día los lunes y Chango Más los jueves, pagando con Visa crédito de Banco Provincia desde Cuenta DNI mediante NFC.

El calendario de octubre permite organizar las próximas compras de esta manera:

Día: lunes 5, 12, 19 y 26.

lunes 5, 12, 19 y 26. Chango Más: jueves 1, 8, 15, 22 y 29.

Como este jueves ya está terminando, las próximas fechas para planificar son el lunes 5 y el jueves 8. Antes de trasladarte, comprobá las condiciones de la sucursal y la vigencia del beneficio en los canales del banco.

Por qué no es lo mismo pagar con QR que con NFC

El NFC permite abonar acercando el teléfono a una terminal compatible. Para este descuento, la operación debe utilizar la tarjeta de crédito habilitada, en lugar de asumir que el saldo de la billetera o cualquier otro instrumento recibe la misma promoción.

Las preguntas frecuentes oficiales indican que los pagos NFC requieren una aplicación actualizada y un teléfono Android compatible. La tarjeta debe estar previamente digitalizada y activada para esa función.

La configuración puede hacerse antes de salir. Así evitás descubrir en la caja que tu equipo no tiene NFC o que todavía falta habilitar la tarjeta. Si la opción no aparece, revisá la compatibilidad y la ayuda oficial antes de cambiar de medio de pago.

Cuánto representa un ahorro del 20% sin tope

Estos ejemplos muestran el cálculo sobre una compra que cumple todas las condiciones. Son una referencia matemática y no una promesa de acumulación con otras ofertas:

Compra alcanzada 20% de ahorro Costo tras el beneficio $30.000 $6.000 $24.000 $60.000 $12.000 $48.000 $100.000 $20.000 $80.000

Que no exista un tope de reintegro significa que el ahorro no se detiene en un monto fijo como sucede en otras promociones. No elimina los requisitos de fecha, tarjeta, comercio y modalidad de pago.

También conviene comparar el precio final. Si un producto cuesta más que en otro negocio, parte del beneficio puede quedar absorbida por esa diferencia. Una lista de compras ayuda a concentrar el gasto en lo necesario y a evitar agregar productos únicamente por el porcentaje anunciado.

Ver también: Calculadora de Cuenta DNI: cuánto gastás y cuánto te devuelven

En una compra compartida, acordá quién abonará antes de pasar por caja. Dividir el pago entre instrumentos distintos obliga a revisar qué parte cumple los requisitos; el porcentaje debe calcularse sobre el importe efectivamente alcanzado.

Qué revisar antes de pagar la compra

Confirmá que sea el día previsto para la cadena elegida.

Seleccioná la Visa crédito alcanzada dentro de la aplicación.

Utilizá NFC y conservá el comprobante de la operación.

Consultá exclusiones y condiciones de acreditación en la promoción vigente.

Al tratarse de una compra con crédito, incorporá el gasto al presupuesto del próximo resumen. El ahorro de la promoción y el vencimiento de la tarjeta son dos momentos diferentes: tenerlos presentes permite aprovechar el beneficio sin perder de vista el dinero necesario para cancelar la compra.