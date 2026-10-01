Comenzó octubre, pero la primavera sigue brillando por su ausencia: así estará el tiempo

Comenzó octubre, el décimo mes del año, y el calendario empieza a transitar definitivamente la recta final de 2026: desde este jueves 1° quedan apenas 91 días para que termine el año.

Sin embargo, pese a encontrarnos ya en plena primavera, las condiciones meteorológicas en buena parte de la provincia de Buenos Aires continúan mostrando características poco acordes con la época, con mañanas frías, temperaturas contenidas, abundante nubosidad y sectores donde todavía será necesario mantener el abrigo a mano.

La primavera, al menos por ahora, sigue brillando por su ausencia. El comienzo de octubre encuentra a gran parte del territorio bonaerense bajo la influencia de aire fresco y con temperaturas que permanecen por debajo de lo que muchos esperan para esta altura del calendario.

Para este jueves 1° de octubre se presenta un panorama variable según las distintas regiones de la Provincia, aunque el denominador común será un ambiente entre fresco y frío durante las primeras horas, con nubosidad variable y temperaturas máximas moderadas. En sectores de la Costa Atlántica, el frío será particularmente perceptible: en localidades costeras se esperan registros mínimos cercanos a los 7 grados, con máximas que apenas rondarán los 13 grados, cielo mayormente cubierto y viento predominante del sudoeste.

En el resto del territorio bonaerense también se mantendrá un escenario de nubosidad variable, con algunos momentos de sol especialmente hacia el norte provincial, mientras que durante la tarde y la noche podrían desarrollarse chaparrones en sectores del norte, este y sudoeste de la Provincia de Buenos Aires.

El panorama continuará cambiante durante las próximas jornadas. Para el viernes 2 se prevé la posibilidad de lluvias sobre sectores de la Costa Atlántica, especialmente en la franja comprendida aproximadamente entre Necochea y San Clemente del Tuyú, mientras que en otras regiones las condiciones tenderán a mantenerse más estables aunque todavía con ambiente fresco.

De esta manera, octubre comienza sin una irrupción contundente del calor primaveral y prolongando una característica que se repitió durante buena parte de septiembre: fuertes oscilaciones térmicas, jornadas ventosas, períodos de inestabilidad y temperaturas que por momentos hicieron recordar más al invierno que a la estación de las flores.

La buena noticia es que, a medida que avance el nuevo mes, comenzarán a aparecer períodos con temperaturas más agradables y tardes templadas, aunque las variaciones seguirán presentes.

Octubre abre así sus puertas con 91 días por delante hasta despedir 2026, en plena primavera según el calendario, pero con un tiempo que, por ahora, parece decidido a demorarse un poco más en acompañar el cambio de estación.