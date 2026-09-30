Tragedia en ruta 3: una joven murió tras un violento choque en san miguel del monte

Un grave siniestro vial ocurrido durante la noche del martes 29 de septiembre sobre la Ruta Nacional 3, en jurisdicción de San Miguel del Monte, dejó como saldo una joven fallecida y otra gravemente herida.

El hecho se produjo a la altura del kilómetro 110, en el sector conocido como la “curva de la Aceitera”, donde por circunstancias que ahora son materia de investigación se produjo una violenta colisión entre una motocicleta en la que circulaban dos jóvenes y un camión de transporte de cargas.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, las jóvenes, de 23 y 21 años y ambas oriundas de San Miguel del Monte, circulaban en la motocicleta cuando habrían iniciado una maniobra de sobrepaso en el sector de la curva. En esas circunstancias se encontraron de frente con un camión perteneciente a la empresa LogiCargo que avanzaba en sentido contrario.

Como consecuencia del fuerte impacto, la conductora de la motocicleta, de 23 años, sufrió lesiones de extrema gravedad y falleció en el lugar, mientras que su acompañante, de 21, debió ser asistida de urgencia.

Personal del SAME trasladó inicialmente a la joven herida hasta el Hospital Zonal Zenón Videla Dorna de San Miguel del Monte. Debido a la gravedad de su cuadro, posteriormente se dispuso su derivación al Hospital de la Cuenca Alta “Néstor Kirchner”, en Cañuelas, donde permanece internada.

Tras el siniestro se desplegó un importante operativo de emergencia y seguridad sobre la Ruta 3 para permitir el trabajo de los equipos de asistencia y las pericias correspondientes. Durante varias horas la circulación permaneció afectada y se implementaron desvíos para ordenar el tránsito.

Foto: FM Actitud