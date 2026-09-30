La autovía de la ruta 11 sigue creciendo: ahora avanzan entre mar de ajó y pinamar

La Provincia de Buenos Aires dio un nuevo paso para completar uno de los corredores viales más importantes de la Costa Atlántica al lanzar la licitación para transformar en autovía otros 48 kilómetros de la Ruta Provincial 11, en el tramo comprendido entre Mar de Ajó y Pinamar.

La obra abarcará el sector ubicado entre los kilómetros 345 y 393 y atravesará los partidos de La Costa, General Lavalle, General Madariaga y Pinamar. El proyecto contempla una inversión oficial de $153.994 millones y será financiado mediante fondos provinciales y un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los trabajos tendrán como eje la construcción de una segunda calzada y la repavimentación completa de la existente. La nueva traza contará con dos carriles de 3,65 metros cada uno y permitirá continuar extendiendo la doble vía sobre un corredor que durante los meses de verano registra un fuerte incremento del tránsito por el movimiento turístico hacia las localidades balnearias.

La intervención fue dividida en dos sectores. El primero irá desde el kilómetro 345 hasta el 370, mientras que el segundo continuará hasta el kilómetro 393. Además de la duplicación de calzada, el proyecto prevé banquinas, 13 nuevos accesos y retornos, obras hidráulicas, nueve dársenas y refugios para pasajeros, defensas vehiculares, nueva señalización e iluminación en las principales intersecciones. También se construirán cuatro pasos de fauna y se realizará una forestación compensatoria.

La Licitación Pública Internacional Nº 1 establece un presupuesto de $74.988 millones para uno de los lotes y de $79.006 millones para el restante. Cada tramo tendrá un plazo de ejecución previsto de 540 días. La apertura de sobres con las ofertas de las empresas interesadas se realizará el próximo 4 de noviembre en la sede central de la Dirección de Vialidad bonaerense.

Una vez cumplida esa instancia comenzará el proceso de evaluación de las propuestas, posterior adjudicación y firma del contrato. De acuerdo con la planificación oficial, el comienzo de los trabajos está previsto para marzo de 2027.

La transformación del tramo Mar de Ajó-Pinamar se complementará con la obra que actualmente se desarrolla entre Villa Gesell y Mar Chiquita, donde se intervienen otros 72,4 kilómetros de la Ruta 11. Cuando ambos proyectos estén terminados, el corredor contará con 287,2 kilómetros de autovía entre Esquina de Crotto, en el partido de Tordillo, y Mar del Plata.

Se trata de una intervención especialmente relevante para quienes cada verano utilizan la Ruta 11 para llegar a los principales destinos turísticos bonaerenses. La duplicación de calzada apunta fundamentalmente a mejorar las condiciones de seguridad, agilizar la circulación y reducir los tiempos de viaje en una ruta cuyo tránsito aumenta considerablemente durante la temporada.

Una vez finalizada la obra, este nuevo tramo de autovía quedará incorporado a la concesión de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA). La Ruta Provincial 11 posee una extensión total de 583 kilómetros, atraviesa 17 municipios y constituye uno de los principales ejes de comunicación de toda la costa bonaerense.