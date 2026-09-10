Una ciudad bonaerense prepara tres días de fiesta con entrada gratis: habrá shows y un premio a la mejor empanada

Una nueva opción con entrada gratuita se suma a la agenda de escapadas para este fin de semana en la Provincia de Buenos Aires. La propuesta tendrá tres jornadas consecutivas, puestos gastronómicos, artesanos, música en vivo y una competencia que buscará encontrar la mejor preparación local.

La actividad comenzará este viernes 11 de septiembre y continuará durante el sábado 12 y domingo 13. El predio abrirá desde las 11:00 y tendrá movimiento hasta la medianoche, por lo que se podrá elegir entre una recorrida durante el día o acercarse especialmente para los espectáculos nocturnos.

Será uno de varios encuentros gastronómicos que coincidirán durante estos días. También se prepara una multitudinaria fiesta en Mercedes con gastronomía y grandes espectáculos, mientras que Navarro tendrá dos jornadas dedicadas al buñuelo con entrada gratis.

General Rodríguez celebra la Fiesta de la Empanada

La propuesta es la 4ª Fiesta Municipal de la Empanada Rodriguense, que se realizará en el Predio Estación Cultural de General Rodríguez, ubicado en avenida 25 de Mayo e Intendente Manny.

Durante los tres días habrá venta y degustación de empanadas caseras, feria de artesanías y diferentes espectáculos musicales. La entrada será libre y gratuita.

Uno de los grandes atractivos será nuevamente el concurso a la Mejor Empanada Rodriguense, donde distintas preparaciones competirán por quedarse con el reconocimiento de esta edición.

Qué habrá durante los tres días

La fiesta está pensada para combinar gastronomía y entretenimiento. Quienes recorran el predio podrán probar distintas empanadas, visitar los puestos de artesanos y quedarse para los espectáculos programados sobre el escenario.

Dato Fiesta de la Empanada 2026 Fechas Viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre Horario De 11:00 a 00:00 Lugar Predio Estación Cultural de General Rodríguez Entrada Gratis Gastronomía Venta y degustación de empanadas caseras Actividades Concurso gastronómico, artesanos y espectáculos musicales

La información forma parte de la agenda turística de la Provincia de Buenos Aires. La organización aclaró además que el concurso puede suspenderse en caso de lluvia.

El concurso gastronómico volverá a ser uno de los momentos centrales de la fiesta.

La Base y Los Manseros, entre los shows del fin de semana

La música tendrá un lugar importante dentro de la programación. Para el sábado 12 a las 20:00 está anunciada la presentación de La Base, uno de los nombres destacados de la jornada.

El domingo comenzará temprano con las actividades gastronómicas y tendrá dos presentaciones fuertes: Las Guerreras K-Pop actuarán a las 15:00 y, desde las 20:00, está previsto el cierre folklórico de Los Manseros Santiagueños de Leocadio Torres.

La grilla convierte al evento en una alternativa que va más allá de acercarse solamente a comer: se puede llegar durante el mediodía, recorrer la feria y permanecer hasta los recitales de la tarde o la noche.

Más de 20.000 empanadas se vendieron en la edición anterior

El antecedente ayuda a dimensionar la convocatoria que viene alcanzando esta celebración. En la edición realizada en 2025, la Municipalidad de General Rodríguez informó que pasaron por el predio casi 14.000 personas durante los tres días.

Además, se vendieron más de 20.000 empanadas. La ganadora del concurso fue Alicia Baldomera Itcea, quien obtuvo la posibilidad de representar a General Rodríguez en el Concurso Nacional de la Empanada en Tucumán.

Este año, sin embargo, la atención vuelve a estar puesta en lo que ocurra desde el viernes: tres días de entrada gratis, gastronomía, competencia y música en vivo que convierten a General Rodríguez en una de las escapadas a considerar para este fin de semana.