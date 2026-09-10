Una ciudad bonaerense prepara dos días de fiesta con entrada gratis: habrá degustaciones, música y un gran premio

Este fin de semana aparece una nueva opción para quienes buscan una escapada por la Provincia de Buenos Aires sin tener que pagar entrada. Serán dos jornadas completas, desde la mañana, con gastronomía, música en vivo, emprendedores y una competencia que cada año concentra buena parte de la atención.

La propuesta se realizará el sábado 12 y domingo 13 de septiembre y tendrá como protagonista a uno de esos productos sencillos que forman parte de la cocina familiar argentina. Habrá puestos dedicados especialmente a prepararlo, venderlo y ofrecer degustaciones, además de otras alternativas gastronómicas.

El calendario llega cargado de propuestas: durante los mismos días también se podrá visitar la fiesta bonaerense que tendrá espectáculos, gastronomía y una jornada con entrada gratuita, por lo que septiembre ofrece varias opciones para organizar una salida corta.

Navarro vuelve a celebrar la Fiesta del Buñuelo

La propuesta es la 18ª Fiesta del Buñuelo Navarrense, que tendrá lugar en el Predio del Fortín de Navarro. Las actividades comenzarán a las 10:00 tanto el sábado como el domingo y la entrada será libre y gratuita.

La agenda oficial de Turismo de la Provincia de Buenos Aires confirma que durante las dos jornadas funcionará un sector buñuelero especialmente destinado a la elaboración, venta y degustación de buñuelos artesanales.

También habrá food trucks, puestos de comida, feria de emprendedores locales y espectáculos musicales, por lo que no será necesario llegar únicamente a la hora de los shows: la propuesta está pensada para recorrer el predio durante buena parte del día.

Los puestos gastronómicos son uno de los principales atractivos de la Fiesta del Buñuelo en Navarro.

Qué habrá el sábado 12 y domingo 13

La fiesta tendrá actividad durante los dos días y combinará gastronomía con propuestas culturales y recreativas. El objetivo es que quienes viajen a Navarro puedan pasar varias horas en el lugar y no solamente acercarse para comprar buñuelos.

Dato Fiesta del Buñuelo 2026 Fechas Sábado 12 y domingo 13 de septiembre Inicio Desde las 10:00 Lugar Predio del Fortín, Navarro Entrada Libre y gratuita Gastronomía Buñuelos artesanales, food trucks y puestos de comida Otras actividades Feria de emprendedores y espectáculos musicales

La información actualizada del encuentro puede consultarse en el calendario oficial de Turismo de la Provincia de Buenos Aires.

El Gran Premio 2026 elegirá al mejor buñuelo

Uno de los momentos centrales será el Gran Premio 2026 al mejor buñuelo de la fiesta. La competencia pone frente a frente distintas preparaciones artesanales y suma un atractivo extra para quienes recorren los puestos durante el fin de semana.

La tradición permite encontrar variantes de sabores, tamaños y formas de preparación. En ediciones anteriores participaron instituciones educativas, clubes, agrupaciones y emprendimientos de la ciudad, lo que convierte al concurso también en una vidriera para distintas organizaciones locales.

La fiesta ya demostró que puede alcanzar una convocatoria importante. En una edición anterior, la propia Municipalidad de Navarro informó que más de 7.000 personas pasaron por el Predio del Fortín. El dato sirve como referencia para quienes planeen viajar este fin de semana y prefieran organizar la salida con tiempo.

La escapada puede continuar por la Laguna de Navarro

Quienes quieran aprovechar el viaje tienen otro atractivo muy cerca de la ciudad: la Laguna de Navarro, uno de los lugares que ayudaron a consolidar el perfil turístico del distrito.

Turismo bonaerense también destaca entre los sitios para conocer la réplica del Fortín San Lorenzo, el Museo Biográfico Manuel Dorrego y diferentes propuestas de turismo rural en localidades cercanas como Las Marianas, Villa Moll y J. J. Almeyra.

Esto permite convertir la Fiesta del Buñuelo en una salida de día más amplia: recorrer los puestos durante la mañana o el mediodía, probar las preparaciones artesanales y completar el paseo con alguno de los atractivos de Navarro.

Para quienes estén buscando más alternativas gastronómicas para estos días, también habrá una fiesta del asado en un pequeño pueblo bonaerense, otra opción que se suma al calendario de escapadas de septiembre.

Con dos días de actividades, entrada gratuita, gastronomía, espectáculos y el Gran Premio 2026, Navarro tendrá este fin de semana una de las propuestas más completas para quienes quieran salir de la rutina y pasar el día en el interior bonaerense.