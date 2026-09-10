Día del Maestro: qué abre y qué cierra este viernes 11 en la Provincia de Buenos Aires

El viernes 11 de septiembre tendrá un funcionamiento distinto en la Provincia de Buenos Aires por el Día del Maestro. La fecha suspende la actividad escolar, pero no integra el calendario de feriados nacionales. Esa diferencia explica por qué algunos lugares estarán cerrados y otros trabajarán con normalidad.

La confusión aparece todos los años porque miles de familias deben reorganizar horarios mientras la mayoría de las actividades mantiene su rutina. INFOZONA reunió previamente todos los días sin clases y feriados de septiembre; para este viernes, el alcance es específicamente educativo.

¿Hay clases el viernes 11 de septiembre?

No habrá clases en los niveles alcanzados por el calendario escolar bonaerense. La jornada está destinada a conmemorar el Día del Maestro, establecido en recuerdo del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.

La suspensión abarca a las escuelas de gestión estatal y privada que siguen el calendario oficial. De todos modos, cada institución puede comunicar actividades especiales, actos en otra fecha o criterios administrativos para su personal.

¿El Día del Maestro es feriado nacional?

No es un feriado nacional ni un día no laborable general. Por eso, el descanso escolar no se traslada automáticamente a trabajadores de otros sectores.

La mayoría de las personas debe presentarse a trabajar de acuerdo con su jornada habitual. Tampoco corresponde el pago doble previsto para un feriado nacional, salvo que exista una disposición particular del convenio colectivo o del empleador.

Cómo funcionan los bancos

Las sucursales bancarias de la Provincia de Buenos Aires pueden atender en sus horarios normales, porque el 11 de septiembre no es feriado bancario. También seguirán operativos los canales digitales, cajeros automáticos y aplicaciones.

Es posible que alguna dependencia ubicada dentro de un establecimiento educativo tenga un esquema diferente, pero eso no modifica el funcionamiento general del sistema financiero.

Qué pasa con comercios y supermercados

Los comercios, supermercados, farmacias, restaurantes y estaciones de servicio podrán abrir normalmente. No existe una obligación general de cerrar por el Día del Maestro.

Los horarios pueden cambiar por decisión de cada negocio. Antes de viajar especialmente hasta un local, conviene consultar sus canales oficiales, sobre todo en localidades pequeñas o establecimientos próximos a escuelas.

Transporte público y servicios

Colectivos y trenes deberían circular con el cronograma de un día hábil. No obstante, la menor actividad escolar puede modificar la demanda y algunos servicios comunales vinculados al traslado de estudiantes no funcionarán.

Hospitales, guardias, comisarías y servicios de emergencia continuarán activos. Las oficinas públicas provinciales y municipales también pueden trabajar normalmente, salvo que una jurisdicción anuncie un asueto particular para su personal.

Quiénes tienen descanso por la fecha

Alumnos: no tienen clases en las escuelas alcanzadas por el calendario.

no tienen clases en las escuelas alcanzadas por el calendario. Docentes: la jornada forma parte de las conmemoraciones del sistema educativo.

la jornada forma parte de las conmemoraciones del sistema educativo. Trabajadores no docentes: deben revisar la comunicación de su institución y su régimen laboral.

deben revisar la comunicación de su institución y su régimen laboral. Resto de los trabajadores: mantienen su actividad habitual, salvo decisión específica.

¿Se forma un fin de semana largo?

Para los alumnos, sí: al no haber clases el viernes, se forma una pausa de tres días hasta el lunes. Para la mayoría de los trabajadores, en cambio, no es un fin de semana largo porque el viernes conserva el carácter de día hábil.

Las familias que quieran aprovechar la pausa escolar tienen varias propuestas cerca del AMBA. En la agenda de INFOZONA se pueden comparar las fiestas bonaerenses de asado, salame y galleta de campo que coinciden este fin de semana.

La regla práctica es sencilla: sin clases no significa feriado. Escuelas cerradas, bancos y comercios abiertos, transporte de día hábil y trabajo normal para quienes no pertenecen al sistema educativo.