ARBA: vence hoy una cuota de la patente y todavía se puede pagar con 10% de descuento

Los propietarios de vehículos radicados en la Provincia de Buenos Aires tienen este jueves 10 de septiembre una fecha clave. Vence la cuota 7 del Impuesto a los Automotores y todavía es posible acceder a una bonificación de hasta el 10% si se cumplen las condiciones informadas por ARBA.

El vencimiento puede pasar inadvertido porque durante 2026 el tributo automotor se distribuye en pagos mensuales. Antes de abonar conviene revisar que el dominio figure correctamente a nombre del contribuyente, especialmente si el vehículo fue adquirido recientemente. INFOZONA explicó qué controlar en ARBA después de transferir un auto usado.

Quiénes pueden obtener el descuento de ARBA

La bonificación puede alcanzar el 10% sobre el importe de la cuota. Para conservarla, el contribuyente debe encontrarse al día y cumplir con las condiciones del organismo recaudador.

5% por buen cumplimiento: se aplica a quienes no registran deuda exigible del impuesto.

se aplica a quienes no registran deuda exigible del impuesto. 5% adicional: corresponde cuando el pago se realiza mediante débito automático, de acuerdo con la modalidad habilitada por ARBA.

El porcentaje final no es idéntico para todos. Si existen cuotas impagas, planes vencidos o inconsistencias en la situación del dominio, la liquidación puede aparecer sin una de las bonificaciones.

Cómo consultar la cuota 7 de la patente

La gestión puede hacerse desde el sitio oficial de ARBA. El sistema solicita la patente del vehículo y permite ver el estado de deuda, descargar la boleta o generar un código para pagar.

Ingresá al portal de ARBA y elegí Impuesto Automotor. Escribí el dominio sin espacios y validá los datos. Revisá que la cuota seleccionada sea la número 7 de 2026. Comprobá el importe y las bonificaciones antes de confirmar. Elegí el medio de pago y guardá el comprobante.

Si el auto fue vendido pero todavía aparece asociado al titular anterior, no conviene ignorar el aviso. La falta de actualización puede generar reclamos posteriores y requiere comprobar qué información recibió ARBA desde el Registro Automotor.

Qué medios de pago se pueden utilizar

La boleta puede abonarse mediante los canales electrónicos disponibles, como home banking, tarjetas o billeteras habilitadas. También se puede usar el código de pago electrónico generado por el sistema.

Quienes tengan débito automático deben controlar el saldo y verificar luego que la operación se haya procesado. Estar adherido al débito no alcanza si el pago es rechazado por falta de fondos o por un dato desactualizado.

Qué pasa si se paga después del vencimiento

La obligación no desaparece, pero el sistema recalcula el importe con los intereses correspondientes. Además, se puede perder el descuento por buen cumplimiento en la liquidación.

Acumular deuda de patente tiene otras consecuencias. ARBA realiza controles y, en determinados supuestos previstos por la normativa, puede avanzar con medidas sobre vehículos que registran obligaciones importantes. En esta guía se detalla cómo saber si un auto está alcanzado por controles de deuda de patente.

Qué revisar antes de cerrar el pago

Que la patente y el modelo correspondan al vehículo.

Que figure la cuota 7 de 2026 .

. Que las bonificaciones aparezcan discriminadas.

Que no haya períodos anteriores impagos.

Que el comprobante muestre la operación aprobada.

La consulta y la liquidación deben realizarse desde el sitio oficial de ARBA. Evitá ingresar datos del vehículo desde enlaces recibidos por mensajes o correos que prometen descuentos extraordinarios.

La oportunidad vence este jueves: quienes están al día todavía pueden pagar la séptima cuota y conservar hasta el 10% de bonificación. Después del vencimiento, el monto se actualizará y el ahorro puede dejar de estar disponible.