Escapadas: una ciudad bonaerense tendrá dos días de música gratis y shows hasta la noche

El primer fin de semana de octubre trae una propuesta distinta para quienes buscan una salida cultural en la Provincia de Buenos Aires. Serán dos jornadas con conciertos desde la tarde hasta casi la medianoche, cinco escenarios y una condición que suma atractivo: la entrada será libre y gratuita.

La cita es en San Nicolás de los Arroyos, donde el sábado 3 y domingo 4 de octubre se realizará una nueva edición del Festival de Jazz de San Nicolás. La programación combina músicos locales y de la región con nombres reconocidos de la escena nacional.

Entre los artistas anunciados aparecen Julieta Rada Trío, Escalandrum, Mariano Loiácono y Hernán Jacinto, además de proyectos de San Nicolás y Ramallo.

Qué habrá el sábado 3 de octubre

La primera jornada comenzará al mediodía y se moverá por distintos puntos de la ciudad. La programación oficial es la siguiente:

13:00: Germen Eléctrico, de Ramallo, en Esquina Menchaca.

Germen Eléctrico, de Ramallo, en Esquina Menchaca. 16:00: Julia Moscardini Cuarteto, en el Colegio de Abogados.

Julia Moscardini Cuarteto, en el Colegio de Abogados. 17:30: Sebastián Peycere Trío, en Casa del Acuerdo.

Sebastián Peycere Trío, en Casa del Acuerdo. 19:00: Mariano Loiácono con un tributo a Miles Davis, en el Teatro Municipal.

Mariano Loiácono con un tributo a Miles Davis, en el Teatro Municipal. 21:00: Julieta Rada Trío, en el Teatro Municipal.

Julieta Rada Trío, en el Teatro Municipal. 23:00: Pájaro de Fuego, en Villa Rocca.

Los shows del domingo 4

El domingo mantiene la misma lógica de recorrido por la ciudad y reserva uno de los nombres fuertes para la noche:

14:00: Alfredo Storti Cuarteto, de San Nicolás, en Esquina Menchaca.

Alfredo Storti Cuarteto, de San Nicolás, en Esquina Menchaca. 16:00: Groove Fandango, de San Nicolás, en el Colegio de Abogados.

Groove Fandango, de San Nicolás, en el Colegio de Abogados. 17:30: Hernán Jacinto con un tributo a Miles Davis, en Casa del Acuerdo.

Hernán Jacinto con un tributo a Miles Davis, en Casa del Acuerdo. 19:00: Argentum, en el Teatro Municipal.

Argentum, en el Teatro Municipal. 21:00: Escalandrum con “Piazzolla 74”, en el Teatro Municipal.

Escalandrum con “Piazzolla 74”, en el Teatro Municipal. 23:00: Mat Alba, en Villa Rocca.

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Cuánto cuesta la entrada y qué conviene tener en cuenta

El acceso es libre y gratuito, pero hay un dato práctico importante: los cupos son limitados y cada actividad se habilita hasta completar la capacidad del auditorio.

Eso hace que para los shows más convocantes resulte conveniente llegar con anticipación. No hay una única sede central: la experiencia propone desplazarse entre distintos espacios culturales de San Nicolás a lo largo de cada jornada.

La agenda oficial no condiciona la participación a la compra de un abono general. Cada concierto mantiene el esquema de ingreso gratuito sujeto a capacidad.

Dónde será y cómo llegar

San Nicolás está en el norte de la Provincia de Buenos Aires y tiene acceso directo por la Ruta Nacional 9 / Autopista Buenos Aires–Rosario. Para quienes viajen desde otras ciudades bonaerenses, conviene planificar el recorrido según el horario del primer espectáculo que quieran ver y dejar margen para moverse entre las sedes.

Los conciertos se repartirán entre Esquina Menchaca, Colegio de Abogados, Casa del Acuerdo, Teatro Municipal y Villa Rocca. Al tratarse de espacios diferentes, revisar la ubicación antes de cada show puede ahorrar tiempo entre una presentación y la siguiente.

Un fin de semana con una propuesta que sí justifica el viaje

A diferencia de un acto aislado de pocas horas, el festival ofrece una programación sostenida durante dos días, con artistas de distintos estilos, horarios desde la tarde hasta la noche y varios espacios para recorrer.

La programación completa y cualquier actualización de último momento pueden consultarse en la agenda turística oficial de San Nicolás.

Para quienes disfrutan de la música en vivo, el fin de semana del 3 y 4 de octubre suma así una alternativa concreta en el norte bonaerense, con entrada gratis y una grilla lo suficientemente amplia como para armar el recorrido según los artistas elegidos.