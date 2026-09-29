Confirmado por dnu: el gobierno declaró feriado nacional el lunes 9 de noviembre

Si querés saber cómo impacta el nuevo decreto en el calendario de descanso y si te toca trabajar en las próximas semanas, la confirmación oficial ya determina cómo se aplicará este esquema extraordinario.

Declaración de nuevo feriado nacional para el 9 de noviembre

El Poder Ejecutivo oficializó mediante un DNU la declaración de un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre con motivo de la histórica visita apostólica del papa León XIV al país.

El instrumento fundamenta la medida en razones de seguridad, logística y ordenamiento del tránsito, dada la imposibilidad de desarrollar actividades normales ante el despliegue de eventos multitudinarios.

Esquema de días feriados diferenciados por territorio

Además del feriado para todo el país el lunes 9, la normativa estableció jornadas de feriado específicas según el recorrido oficial fijado para las jornadas posteriores:

Martes 10 de noviembre: Feriado aplicable en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba , donde el pontífice encabezará ceremonias masivas.

Feriado aplicable en la y en la , donde el pontífice encabezará ceremonias masivas. Miércoles 11 de noviembre: Feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires, fecha en la que se realizará la misa central en la Basílica de Luján.

Creación de una Unidad Ejecutora y costos del operativo

Para coordinar la logística integral del evento, el Ejecutivo dispuso la creación de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La conducción estará a cargo de un funcionario con rango de secretario y carácter ad honorem, mientras que los costos se imputarán al presupuesto de Jefatura de Gabinete y a las respectivas jurisdicciones territoriales.

Convocatoria de voluntarios y pasajes gratuitos en SUBE

En el marco del operativo de asistencia y seguridad, el Arzobispado convocó a un total de 20.000 voluntarios para colaborar durante la totalidad de la gira apostólica.

Las autoridades informaron que todos los servidores acreditados para las jornadas contarán con el beneficio de pasajes gratuitos en la red SUBE para garantizar sus traslados.