Una ciudad bonaerense tendrá tres días de música internacional, gastronomía y entrada gratis

El próximo fin de semana una ciudad bonaerense cambiará de ritmo durante tres jornadas completas. Habrá música en vivo desde el mediodía, artistas de distintos países, baile, gastronomía y una costanera preparada para recibir a miles de visitantes.

La propuesta tiene además un dato que la vuelve especialmente atractiva para organizar una salida: la entrada será libre y gratuita durante los tres días.

El festival será en San Pedro y durará tres días

Se trata de la 21ª edición del San Pedro Country Music Festival, que se realizará el viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de septiembre en el Paseo Público Municipal de San Pedro, junto a la costanera.

El encuentro nació en 2003 y con el paso de los años se transformó en una de las citas más importantes del género en Sudamérica. La organización destaca que el evento reúne artistas nacionales e internacionales, bailarines y público que viaja desde distintos puntos del país y del exterior.

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A qué hora empieza cada día

La agenda turística oficial de la Provincia confirmó estos horarios de inicio:

Día Inicio Viernes 25 12:00 Sábado 26 11:00 Domingo 27 10:30

La programación se extiende durante gran parte de cada jornada, por lo que no hace falta llegar únicamente para un recital puntual. La idea del festival es recorrer el predio, quedarse varias horas y alternar los shows con gastronomía, baile y paseo por la costa.

Qué habrá además de los recitales

El country es el eje central, pero la experiencia no se limita al escenario. El programa incluye el 6º All Together, un Encuentro Nacional de Line Dance que reúne a aficionados del baile en línea.

También habrá propuestas gastronómicas y espacios para disfrutar en familia. El festival oficial describe la experiencia como una combinación de música en vivo, artistas, line dance, gastronomía y entorno natural.

En ediciones anteriores, el encuentro llegó a reunir decenas de espectáculos durante el fin de semana y una convocatoria de miles de personas. Esa continuidad explica por qué San Pedro se prepara cada año para recibir visitantes de otras provincias e incluso de países vecinos.

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Cuánto cuesta la entrada

El acceso al Paseo Público Municipal será gratuito. No se informó una entrada general para los recitales ni para acceder al predio.

Los gastos dependen, por lo tanto, del traslado, la gastronomía y el alojamiento que elija cada visitante. Para quienes quieran quedarse durante todo el fin de semana, conviene reservar con anticipación porque la ciudad suele recibir un movimiento importante durante el festival.

Qué se puede hacer en San Pedro durante la visita

El lugar del festival permite combinar la música con otros atractivos de la ciudad. San Pedro se encuentra sobre el río Paraná y tiene paseos costeros, barrancas y una gastronomía muy asociada al pescado de río y a la tradicional ensaimada.

También aparecen opciones como el Buque Museo ARA Irigoyen, el Museo Paleontológico Fray Manuel de Torres y, a pocos kilómetros, Vuelta de Obligado, uno de los sitios históricos más conocidos del norte bonaerense.

Un dato importante si el tiempo cambia

La agenda de Turismo bonaerense aclara que la programación está sujeta a modificaciones y cancelaciones y que el evento no se posterga por lluvia: si las condiciones meteorológicas complican las actividades, la organización puede ajustar el desarrollo o cancelar segmentos del programa.

Por eso, antes de viajar conviene revisar las novedades de último momento en el sitio oficial del San Pedro Country Music Festival.

Con tres días de actividad, entrada libre y una ubicación a orillas del Paraná, el encuentro ofrece margen para elegir una sola jornada o convertir el viaje en un fin de semana completo.