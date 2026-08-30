¿hay feriado este lunes 31 de agosto? : quiénes no trabajan

El último lunes de agosto traerá un feriado para un municipio de la Provincia de Buenos Aires: este 31 de agosto habrá asueto local y parte de la actividad habitual quedará alcanzada por la jornada no laborable. La fecha, además, estará acompañada por festejos y distintas actividades abiertas al público.

La jornada no debe confundirse con un feriado nacional ni con un día libre para toda la Provincia. Su alcance es local y, además, no afecta de la misma manera al sector público que al comercio y la actividad privada.

Quiénes no trabajan este lunes 31 de agosto

Este lunes 31 de agosto Castelli celebra su 161° aniversario y la fecha fue incluida oficialmente dentro del régimen de feriados locales bonaerenses.

La Resolución 385/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense estableció los días no laborables correspondientes a las festividades locales.

La norma determina que, en las fechas comprendidas, el día es no laborable para la Administración Pública provincial y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Para la industria, el comercio y las restantes actividades tiene carácter optativo.

En términos prácticos, esto significa que un comercio de Castelli puede abrir normalmente si así lo decide. No existe la obligación general de cerrar que rige en un feriado nacional.

También fue dispuesto un asueto judicial con suspensión de términos para los organismos y dependencias judiciales de Castelli, aunque se mantienen las guardias que resulten necesarias.

Castelli prepara una jornada completa por sus 161 años

La celebración no se limitará al cambio en la actividad administrativa. Durante el lunes habrá una serie de propuestas abiertas y gratuitas para vecinos y visitantes.

El cronograma comenzará a las 11:00 con la Santa Misa. Luego se realizará el acto oficial y uno de los momentos tradicionales de cada aniversario: el desfile de instituciones.

11:00: Santa Misa por la ciudad.

Acto oficial por el 161° aniversario.

Desfile de instituciones.

Patio de comidas.

Feria de artesanos y emprendedores.

Presentaciones de artistas locales.

Las propuestas se desarrollarán durante la jornada y tendrán acceso gratuito.

Por qué Castelli celebra su aniversario el 31 de agosto

La fecha remite a 1865. Aquel año, durante el gobierno bonaerense de Mariano Saavedra, una ley provincial reorganizó buena parte de la campaña y dio origen al Partido de Castelli.

La historia posterior tuvo varias etapas. Durante sus primeros años la administración funcionó en distintos puntos del distrito, hasta que el crecimiento alrededor de la estación ferroviaria Taillade fue consolidando el núcleo urbano que más tarde se transformaría en la actual ciudad cabecera.

La localidad lleva el nombre de Juan José Castelli, integrante de la Primera Junta de 1810 y una de las figuras centrales del proceso revolucionario. La historia de la ciudad y la conformación del partido puede repasarse en la nota sobre los aniversarios y orígenes de Castelli.

¿Se transforma en fin de semana largo?

Para quienes estén alcanzados por el día no laborable, sí. Al caer lunes, la celebración se une al sábado 29 y domingo 30 y genera un descanso local de tres días.

La situación es diferente para empleados privados: al tratarse de un feriado optativo para industria, comercio y otras actividades, la apertura dependerá de cada establecimiento y de las condiciones laborales aplicables.

Tampoco hay que extender el beneficio a otras ciudades bonaerenses. El lunes 31 de agosto no es feriado en toda la Provincia de Buenos Aires.

Castelli cierra así el calendario de celebraciones locales de agosto con un aniversario que combinará asueto administrativo, actos protocolares, desfile y propuestas recreativas durante gran parte del día.