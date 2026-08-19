Milei restableció por decreto el nombre “día de la raza” para el 12 de octubre

El Gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo cambio en la denominación del feriado del 12 de octubre: la fecha volverá a llamarse “Día de la Raza”, dejando atrás el nombre de “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, utilizado oficialmente desde 2010.

La decisión fue instrumentada mediante un decreto firmado por el presidente y ya quedó reflejada en el calendario oficial de feriados de 2026. De esta manera, la administración nacional retoma la denominación histórica que tenía la jornada antes de la modificación dispuesta durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El cambio que había realizado Cristina Kirchner

La denominación “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” había sido establecida en 2010 mediante el Decreto 1584/2010, con el objetivo de dejar atrás la referencia a la “raza” y promover una mirada vinculada con la diversidad cultural, el reconocimiento de los pueblos originarios y el diálogo intercultural.

Ahora, el Gobierno de Milei decidió revertir esa denominación y recuperar oficialmente el nombre “Día de la Raza”, utilizado históricamente para referirse al 12 de octubre, fecha vinculada con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492.

El feriado se mantiene

La modificación es de denominación, por lo que no elimina ni cambia la condición de feriado nacional de la fecha.

Según el calendario oficial de feriados de 2026, el 12 de octubre figura como “Día de la Raza” y se mantiene como feriado trasladable.

El cambio vuelve a poner en el centro del debate la manera en que el Estado argentino denomina y presenta una fecha de enorme importancia histórica, que durante los últimos años había sido asociada oficialmente con la diversidad cultural y el reconocimiento de los pueblos originarios.