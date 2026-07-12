¿tu cuenta de google está llena? El método poco conocido para duplicar tu espacio gratis

Si recibiste el molesto aviso de que tu almacenamiento de Google llegó al límite, no hace falta que pagues una suscripción mensual. Existe un procedimiento sencillo y oficial que te permite liberar espacio o potenciar tu capacidad sin costo alguno.

Este truco de optimización es la clave para quienes utilizan Google Drive, Gmail y Google Photos de manera intensiva, permitiéndote recuperar gigas vitales en pocos minutos.

Limpieza profunda de archivos pesados

El primer paso para recuperar espacio es identificar qué es lo que realmente está ocupando lugar. Google Drive permite filtrar por tamaño para borrar elementos que ya no necesitás.

Accedé a la sección de almacenamiento en tu cuenta.

en tu cuenta. Ordená tus archivos de mayor a menor tamaño .

. Eliminá videos largos o archivos comprimidos que quedaron en el olvido.

Gestión inteligente de Google Photos

Las fotos y videos en alta calidad son los principales responsables de llenar tu espacio. Para optimizar este sector, debés realizar una revisión desde la aplicación.

Utilizá la herramienta de “Administrar almacenamiento” dentro de la app.

dentro de la app. Revisá los archivos “pesados” y capturas de pantalla innecesarias que Google identifica automáticamente.

Borrar estos elementos duplicados o de baja calidad puede devolverte varios GB al instante.

El truco del almacenamiento compartido

Si tenés una cuenta personal que ya no da abasto, una estrategia efectiva es compartir elementos con una cuenta secundaria.

Creá una segunda cuenta de Google para respaldar archivos antiguos o de consulta poco frecuente.

Configurá una carpeta compartida entre ambas cuentas para organizar mejor el contenido.

entre ambas cuentas para organizar mejor el contenido. Esto divide la carga de archivos, permitiéndote aprovechar los 15 GB gratuitos de cada cuenta sin pagar planes premium.

Revisión de correos en Gmail

El correo electrónico suele ser un “agujero negro” de espacio debido a los archivos adjuntos. La forma más rápida de limpiar es utilizando comandos de búsqueda en la barra superior.