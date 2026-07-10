Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo y cuántos días faltan para descansar

El calendario de 2026 aún tiene varias fechas importantes que permiten planificar un descanso. La buena noticia es que el próximo feriado está a la vuelta de la esquina y ya podés empezar a organizar tu agenda.

El próximo feriado en el horizonte

El feriado más cercano es el 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Este feriado es trasladable, por lo que, según el calendario oficial, se celebrará el lunes 17 de agosto, conformando así un fin de semana largo de tres días.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

El fin de semana largo de agosto es la próxima gran oportunidad para muchos trabajadores de tomarse un respiro.

Fecha de inicio: Sábado 15 de agosto.

Sábado 15 de agosto. Fecha de cierre: Lunes 17 de agosto (feriado nacional).

Lunes 17 de agosto (feriado nacional). Impacto: Tres días consecutivos de descanso para disfrutar en familia o planificar una salida corta.

¿Qué pasa con el resto de julio?

Es importante aclarar que, para el mes de julio de 2026, no quedan feriados nacionales programados.

Después de las celebraciones de principios de mes, el calendario laboral se mantiene sin interrupciones hasta el mencionado feriado de mediados de agosto.

Cómo queda el calendario para el segundo semestre

Tras el feriado de agosto, el esquema de días no laborables continúa con fechas clave para el descanso: