Hacer un trámite provincial sin viajar a una ciudad cabecera puede ahorrar tiempo y costos, especialmente en el interior bonaerense. Un nuevo balance oficial muestra hasta qué punto se extendió el sistema de oficinas que reúne distintos organismos públicos en un mismo edificio.

La Provincia difundió este lunes datos sobre la actividad de las llamadas Casas de la Provincia, instaladas en municipios de diferentes regiones. Allí se pueden realizar gestiones vinculadas, entre otros organismos, con documentación personal, impuestos, jubilaciones provinciales y cobertura de salud.

La información llega cuando muchas familias empiezan a organizar trámites antes de las vacaciones de verano y el cierre del año. Pero no significa que todos los servicios estén disponibles de la misma manera en cada sede: hay que revisar qué delegación funciona y qué requisitos se piden en cada localidad.

Cuántos trámites se resolvieron y cuántas Casas están abiertas

Según informó el Gobierno bonaerense el 16 de noviembre de 2026, las 23 Casas de la Provincia en funcionamiento ya superaron el millón de trámites resueltos.

La administración provincial indicó además que el programa alcanza a más de 1,4 millones de habitantes de los 23 municipios donde hay una Casa habilitada. Esa cifra refiere a la población potencialmente beneficiada por la presencia de las sedes, no a la cantidad de personas diferentes que hicieron trámites.

La primera Casa de la Provincia fue inaugurada en mayo de 2023. El esquema busca centralizar dependencias antes dispersas y ofrecer atención en un mismo lugar para reducir traslados y simplificar gestiones.

Qué trámites se pueden hacer en una Casa de la Provincia

Los edificios reúnen oficinas de diversos organismos y áreas del gobierno provincial. Entre los servicios señalados oficialmente aparecen:

Registro Provincial de las Personas: gestiones relacionadas con documentos y partidas, de acuerdo con las funciones y turnos de cada delegación.

gestiones relacionadas con documentos y partidas, de acuerdo con las funciones y turnos de cada delegación. ARBA: consultas y trámites tributarios bonaerenses.

consultas y trámites tributarios bonaerenses. Instituto de Previsión Social (IPS): atención a jubilados, pensionados y personas que necesiten realizar gestiones previsionales provinciales.

atención a jubilados, pensionados y personas que necesiten realizar gestiones previsionales provinciales. IOMA: consultas y gestiones de afiliados a la obra social provincial.

consultas y gestiones de afiliados a la obra social provincial. Ministerio de Trabajo: servicios y atención provincial relacionados con la cartera laboral.

servicios y atención provincial relacionados con la cartera laboral. Ministerio de las Mujeres y Diversidad: oficinas de acompañamiento y orientación según la organización de cada sede.

La comunicación oficial también menciona ludotecas del Instituto Cultural y espacios de separación de residuos provistos por el Ministerio de Ambiente. Algunas Casas incorporan organismos adicionales por acuerdos o necesidades de cada municipio.

Antes de viajar conviene consultar al organismo respectivo si un trámite requiere turno, presencia del titular, documentación específica o si admite una vía digital. No todas las gestiones se resuelven necesariamente en una sola visita.

Los 23 municipios que ya tienen una Casa de la Provincia

La nómina informada por el Gobierno provincial incluye sedes en 25 de Mayo, Baradero, Carlos Casares, Castelli, Chascomús, Colón, Ezeiza, Florencio Varela, General Belgrano, General Lavalle, General Paz, General Viamonte, Magdalena, Mar Chiquita, Marcos Paz, Olavarría, Pellegrini, Pila, Saavedra, Saladillo, San Miguel del Monte, Villa Gesell y Zárate.

La distribución combina distritos del AMBA con ciudades medianas y localidades del interior. Por ejemplo, una persona de Chascomús o Castelli puede acudir a la Casa de su partido para consultar sobre organismos provinciales sin trasladarse necesariamente hasta La Plata.

El listado corresponde a las sedes que el Gobierno informó como en funcionamiento al 16 de noviembre de 2026. No debe confundirse con el de obras anunciadas, licitadas o todavía en construcción.

Cómo funciona el sistema en Chascomús

Uno de los ejemplos del interior es la Casa de la Provincia de Chascomús, inaugurada en febrero de 2025. Allí funcionan dependencias como IPS, ARBA, IOMA y Registro de las Personas, según la información oficial.

El IPS bonaerense informó al inaugurar la sede que está ubicada en Soler 450 y que atiende de lunes a viernes de 8:30 a 13:30. Como los horarios pueden cambiar, es recomendable verificarlos antes de concurrir, especialmente cerca de feriados o asuetos.

El caso permite ilustrar por qué la centralización puede ser útil en distritos donde antes había que recorrer distintas oficinas. También conviene recordar que gestiones digitales, como solicitar partidas desde Internet, pueden evitar el viaje cuando el organismo habilita esa modalidad.

Qué viene para las próximas sedes

La Provincia señaló que sigue planificando nuevas obras para alcanzar otros municipios. Sin embargo, la comunicación sobre el millón de trámites no incluye un cronograma detallado de inauguraciones futuras para cada distrito.

Por eso, quien viva en una localidad sin Casa en funcionamiento debe comprobar la delegación provincial más cercana o consultar los canales oficiales de ARBA, IPS, IOMA y el Registro de las Personas, según lo que necesite resolver.

La actualización puede leerse en el informe del Gobierno bonaerense publicado el 16 de noviembre. La cifra del millón refleja operaciones realizadas desde el comienzo del programa; no significa que se hayan hecho durante la última semana ni que todas las sedes hayan atendido la misma cantidad de gestiones.