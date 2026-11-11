Feriado local este viernes 13: qué municipio y localidad tendrán día no laborable

Después de una semana atravesada por los feriados especiales vinculados con la visita del papa León XIV, el calendario bonaerense todavía presenta fechas que pueden modificar la atención al público y la actividad de algunas dependencias. La próxima jornada particular cae en viernes y puede generar confusión entre quienes esperan otro descanso general.

La diferencia está en el alcance territorial: las disposiciones provinciales por aniversarios y fiestas patronales no se aplican automáticamente a los 135 municipios ni garantizan que cada comercio privado cierre sus puertas. En este caso, el detalle figura en un anexo oficial publicado a fines de octubre.

Dónde habrá un día no laborable el viernes 13 de noviembre

La Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense incluye para el viernes 13 de noviembre de 2026 dos celebraciones diferentes: el aniversario fundacional del partido de Salliqueló y el aniversario de la localidad de Arribeños, perteneciente al partido de General Arenales.

La distinción es importante. La fecha de Salliqueló aparece en el anexo correspondiente a municipios completos, mientras que Arribeños se encuentra en el listado de localidades específicas. No implica, por lo tanto, que todo el partido de General Arenales tenga la misma condición que Arribeños.

La resolución fue promulgada el 22 de octubre y publicada el 28 del mismo mes. El texto oficial y sus anexos identifican tanto las localidades como el motivo de la conmemoración.

Quiénes tienen asueto y qué pasa con Banco Provincia

Para las celebraciones incluidas en la resolución, la Provincia declara días no laborables en la Administración Pública provincial y en las dependencias del Banco de la Provincia de Buenos Aires comprendidas por el territorio indicado.

Esto puede modificar la atención presencial de oficinas provinciales y sucursales bancarias dentro de las zonas alcanzadas. Sin embargo, no corresponde extender esa conclusión a entidades ubicadas en otros distritos ni a organismos nacionales que tengan regulaciones diferentes.

La norma también establece un régimen de feriado optativo para industria, comercio y las restantes actividades privadas. En otras palabras, no significa que todos los comercios de Salliqueló y Arribeños deban permanecer cerrados por obligación general.

En las actividades municipales y educativas puede haber disposiciones propias, por lo que conviene consultar con cada institución antes de suponer que una jornada escolar o un turno administrativo queda suspendido.

¿El viernes 13 forma un nuevo fin de semana largo para toda la Provincia?

No. El alcance indicado por la resolución es local, y no se trata de un feriado nacional ni de un descanso obligatorio para todos los bonaerenses. Quienes viven o trabajan fuera de las jurisdicciones mencionadas mantienen, en principio, su actividad habitual, salvo que exista otra disposición específica aplicable.

Para quienes sí estén comprendidos en un ámbito donde rige el día no laborable, el hecho de que caiga en viernes puede representar una interrupción de la atención durante la jornada anterior al fin de semana. Su aplicación efectiva debe evaluarse según el sector y la dependencia.

En INFOZONA publicamos el calendario de feriados y asuetos municipales de noviembre, que permite revisar otras fechas de la Provincia.

Qué otras ciudades tienen días especiales en noviembre

El anexo oficial también contempla próximas celebraciones: Monte, el 18 de noviembre; La Plata, el 19; Magdalena, el 20; General Pueyrredón, el 22; y Olavarría y Presidente Perón, el 25, entre otras. El listado incluye, además, localidades de partidos del interior.

Cada fecha debe interpretarse según su ámbito territorial y su carácter de día no laborable u optativo. No equivale al feriado nacional ni implica necesariamente el cierre de escuelas, bancos privados, supermercados o servicios de salud.

Antes de organizar una gestión presencial para el viernes 13, la recomendación es verificar si el lugar de trabajo o la sucursal está efectivamente dentro de Salliqueló o Arribeños y si esa actividad se encuentra alcanzada por la disposición correspondiente.