Qué pasa el jueves 12 de noviembre con las clases, bancos y trámites en Provincia

Después de una semana atravesada por feriados de distinto alcance territorial, muchas familias y trabajadores bonaerenses ya miran hacia el jueves 12 de noviembre. La duda no es solamente si habrá clases: también importa saber cuándo vuelven a funcionar las oficinas, los bancos y los servicios que pudieron verse afectados por la visita del papa León XIV.

La clave está en el calendario oficial. El decreto nacional estableció un feriado para el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires, pero no extendió esa medida al jueves 12. Eso marca el punto de partida para organizar el regreso a la actividad habitual.

¿El jueves 12 de noviembre es feriado en Provincia?

No. El jueves 12 no figura como feriado por la visita papal en el Decreto 1103/2026. El régimen excepcional incluyó el lunes 9 en todo el país, el martes 10 en CABA y Córdoba y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires.

Por lo tanto, el jueves es una jornada hábil general en territorio bonaerense. Esto no descarta que una institución anuncie una modificación puntual por razones operativas, pero esa excepción debe estar respaldada por una comunicación concreta.

Qué pasa con las clases después del miércoles

Para las escuelas bonaerenses, el jueves 12 corresponde al retorno de la actividad escolar habitual luego del feriado del miércoles. Las familias deberían organizarse considerando el horario normal de ingreso y salida, salvo indicación particular de cada establecimiento.

La confusión se explica porque los feriados no coinciden entre CABA y Provincia. El martes 10 es feriado en la Ciudad, pero no en la mayor parte del territorio bonaerense; el miércoles 11 sucede lo contrario.

En Luján se suma una disposición local para el martes 10, relacionada con la organización de la visita papal. Esto no equivale a un feriado provincial adicional para el jueves.

¿Vuelven los bancos y las oficinas públicas?

El jueves 12 es un día hábil general, de modo que los organismos y las entidades bancarias deberían retomar sus esquemas de atención habituales, sujetos a sus propios avisos y a posibles medidas operativas.

El calendario bancario merece una aclaración: el Banco Central dispuso un feriado bancario nacional para el martes 10, distinto del feriado territorial bonaerense del miércoles. Por eso, si tenés que realizar una operación presencial o resolver una acreditación, es importante revisar la situación de la sucursal específica.

Los trámites que quedaron pendientes durante el feriado pueden requerir reprogramación, y no siempre se atienden automáticamente el primer día hábil. Guardá el comprobante de turno y verificá si el organismo emitió una nueva fecha.

Qué sucede con comercios, transporte y servicios

El jueves 12 no está alcanzado por el feriado excepcional. En principio, supermercados, comercios y servicios vuelven a organizarse según su funcionamiento habitual, aunque cada establecimiento puede mantener decisiones operativas propias.

En el transporte, las líneas y los trenes deben consultarse por separado. Algunos cortes y restricciones de circulación pueden estar vinculados con la logística del evento y no desaparecer de manera automática cuando termina el feriado.

Para quienes deban trasladarse hacia Luján, conviene revisar las actualizaciones municipales sobre reapertura de calles y accesos antes de viajar.

Cómo quedó el calendario de la semana

Día Provincia de Buenos Aires Lunes 9 Feriado nacional Martes 10 Jornada hábil general; régimen especial en Luján Miércoles 11 Feriado provincial Jueves 12 Jornada hábil general

La distribución surge del Decreto 1103/2026 y, para el caso particular de Luján, de la Resolución bonaerense 495/2026.

Si tenés una gestión pendiente, lo más útil es confirmar directamente con la escuela, el organismo o el prestador antes de trasladarte: el calendario establece la regla general, pero no sustituye los avisos de funcionamiento de cada institución.

Para organizar la semana también podés consultar qué trámites y turnos cambian durante el feriado y cómo funcionará el transporte público el miércoles.