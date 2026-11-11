Atención bonaerenses: cómo operan los bancos, las escuelas y el transporte este miércoles 11

La medida se dispuso por el último día de la histórica visita del papa León XIV al país, quien celebrará una misa multitudinaria en Luján antes de su despedida. Es vital recordar que esta disposición no rige para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

A continuación, el detalle exacto de cómo funcionarán los servicios para que no te agarre desprevenido.

Clases y bancos: las diferencias clave entre Provincia y CABA

La principal distinción entre ambas jurisdicciones afecta directamente a la educación y a las entidades financieras. Si vivís en el conurbano pero trabajás en CABA, tendrás un día cruzado.

Escuelas: En territorio bonaerense no habrá clases en ningún nivel educativo. En CABA, el dictado de clases será totalmente normal .

En territorio bonaerense en ningún nivel educativo. En CABA, el dictado de clases será . Bancos: Las sucursales bancarias en la provincia de Buenos Aires permanecerán cerradas, retomando la atención el jueves. En la Ciudad, los bancos abrirán sus puertas en su horario habitual.

Administración pública y comercios bonaerenses

Los organismos estatales y los comercios de la Provincia también se verán alcanzados por la jornada no laborable.

Oficinas públicas: La administración pública bonaerense (tanto provincial como municipal) no tendrá atención presencial habitual.

La administración pública bonaerense (tanto provincial como municipal) habitual. Comercios: Los supermercados y shoppings podrán abrir sus puertas , aunque bajo las regulaciones laborales correspondientes a un día feriado.

Los supermercados y shoppings , aunque bajo las regulaciones laborales correspondientes a un día feriado. Salud: Los hospitales de la Provincia mantendrán guardias y servicios de emergencia activos, pero podrían reprogramar turnos programados.

Transporte público: refuerzos por la misa en Luján

Aunque es feriado en la Provincia, el transporte público funcionará de manera especial para garantizar la movilidad hacia el evento central en Luján.

Colectivos y Trenes: Circularán con frecuencias de día hábil , e incluso contarán con refuerzos en las líneas que conectan con la ciudad de Luján.

Circularán con , e incluso contarán con refuerzos en las líneas que conectan con la ciudad de Luján. Línea Sarmiento: El ramal Moreno-Mercedes triplicará su frecuencia durante toda la jornada para facilitar el arribo a la misa.

El ramal Moreno-Mercedes durante toda la jornada para facilitar el arribo a la misa. Colectivos locales en Luján: Las líneas 500, 501, 502 y 503 operarán con un esquema especial de desvíos y refuerzos.

El Feriado en Luján y la diferencia con CABA