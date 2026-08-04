Fechas de cobro de jubilados y pensionados en agosto 2026: montos, aumento y bono de ANSES

Fechas de cobro de jubilados y pensionados en agosto 2026: ANSES confirmó el calendario, los nuevos haberes y el bono de $70.000.

Por Ana Salgueiro
Fechas de cobro de jubilados y pensionados en agosto 2026: montos, aumento y bono de anses

Las fechas de cobro de jubilados y pensionados en agosto 2026 llegan con un calendario atravesado por el feriado nacional del lunes 17 y con una liquidación que combina el haber actualizado, el bono extraordinario y distintos pisos según la prestación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social dividió los pagos en tres grupos: Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones de hasta un haber mínimo, y prestaciones que superan ese importe. La terminación del DNI define el día de acreditación.

Fechas de cobro de jubilados y pensionados en agosto 2026

Quienes cobran una jubilación o pensión que no supera el haber mínimo comenzarán a recibir el depósito el lunes 10 de agosto. El cronograma se extenderá hasta el lunes 24, con una interrupción por el feriado del 17 de agosto.

Terminación de DNIFecha de cobro
0Lunes 10 de agosto
1Martes 11 de agosto
2Miércoles 12 de agosto
3Jueves 13 de agosto
4Viernes 14 de agosto
5Martes 18 de agosto
6Miércoles 19 de agosto
7Jueves 20 de agosto
8Viernes 21 de agosto
9Lunes 24 de agosto

Cuándo cobran quienes superan la jubilación mínima

Los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo tendrán un cronograma más corto durante la última semana del mes.

Terminación de DNIFecha de cobro
0 y 1Martes 25 de agosto
2 y 3Miércoles 26 de agosto
4 y 5Jueves 27 de agosto
6 y 7Viernes 28 de agosto
8 y 9Lunes 31 de agosto

Calendario de las Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas por invalidez, vejez y para madres de siete hijos o más se pagarán antes que el resto de las prestaciones previsionales.

Terminación de DNIFecha de cobro
0 y 1Lunes 10 de agosto
2 y 3Martes 11 de agosto
4 y 5Miércoles 12 de agosto
6 y 7Jueves 13 de agosto
8 y 9Viernes 14 de agosto

Montos de jubilados y pensionados en agosto 2026

Los haberes aumentaron 1,89%, porcentaje que corresponde a la inflación de junio informada por el INDEC. La Resolución 232/2026 de ANSES fijó la jubilación mínima en $419.775,93 y el haber máximo en $2.824.694,49.

Además, el Gobierno confirmó mediante el Decreto 686/2026 un bono previsional de hasta $70.000. De esta manera, quienes perciben el haber mínimo cobrarán un total bruto de $489.775,93.

PrestaciónHaber de agostoTotal con bono máximo
Jubilación o pensión mínima$419.775,93$489.775,93
PUAM$335.820,74$405.820,74
PNC por invalidez o vejez$293.843,15$363.843,15
PNC para madres de siete hijos o más$419.775,93$489.775,93
Jubilación máxima$2.824.694,49No corresponde

Quiénes reciben el bono completo y quiénes cobran uno proporcional

El bono completo de $70.000 corresponde a quienes, al sumar todas sus prestaciones vigentes, perciben un monto igual o inferior a la jubilación mínima. No se paga por cada beneficio: en los casos de pensiones con varios copartícipes, se considera una única prestación.

Quienes superan los $419.775,93, pero cobran menos de $489.775,93, reciben un bono proporcional hasta alcanzar ese último importe. Por ejemplo, una persona con un haber de $450.000 accederá a un refuerzo de $39.775,93.

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Los beneficiarios con ingresos previsionales superiores a $489.775,93 no reciben el bono. El refuerzo es no remunerativo, no tiene descuentos y no se computa para otros conceptos.

Cómo consultar el recibo antes de ir al banco

El detalle del haber, el aumento, el bono y los posibles descuentos puede revisarse desde Mi ANSES. Dentro de la plataforma hay que ingresar en Jubilaciones y Pensiones y seleccionar la opción Consultar recibos de haberes.

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La acreditación se realiza automáticamente en la cuenta bancaria habitual. Por eso, no es necesario hacer un trámite adicional para cobrar el aumento ni el bono de agosto, siempre que la prestación se encuentre vigente al momento de la liquidación.

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