Aumento confirmado de ANSES en agosto: ¿cuánto vas a cobrar este mes si tenés una Pensión No Contributiva?

Si cobrás una Pensión No Contributiva o un haber de ANSES y necesitás saber exactamente cuánto se acredita en tu cuenta este mes, la información oficial ya fue confirmada.

Con la aplicación de la nueva fórmula de movilidad y el pago del bono extraordinario, así quedan fijados los montos finales que vas a cobrar en agosto.

El aumento por movilidad del 1,89% y su impacto oficial

A partir del 1° de agosto rige un incremento del 1,89% en los haberes de la ANSES.

El ajuste surge del Decreto 274/2024, que toma como referencia directa la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio registrado por el INDEC.

Los valores de las Pensiones No Contributivas en agosto

Los titulares de las distintas modalidades de PNC recibirán sus liquidaciones actualizadas de la siguiente manera:

PNC por Invalidez y por Vejez: cobran un haber de $293.843,15 que, al sumar el bono extraordinario de $70.000 , alcanza un ingreso total de $363.843,15 .

cobran un haber de $293.843,15 que, al sumar el , alcanza un . Pensión Madre de 7 Hijos: el haber básico queda en $419.775,93, por lo que con el bono adicional percibirán un total de $489.775,93.

Esquema final de jubilaciones y cobro de la PUAM

La jubilación mínima pasa a $419.775,93 y escala a un total de $489.775,93 al cobrar el bono de $70.000. Quienes cobran por encima de la mínima recibirán un plus proporcional o únicamente el ajuste del 1,89% según la escala.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda fijada en $335.820,74 básicos, sumando un ingreso final de $405.820,74 con el refuerzo. La jubilación máxima del sistema se ubica en $2.667.807.

Asignaciones y planes que completan la liquidación mensual

El incremento del 1,89% también se traslada a las asignaciones sociales que abona el organismo previsional: