Calendario de pago a jubilados en agosto: qué día cobrás según tu dni tras la modificación por el feriado

Debido al feriado nacional del lunes 17 de agosto, la ANSES reorganizó el cronograma habitual y algunos beneficiarios cobrarán un día más tarde que lo previsto.

Porcentaje de aumento por movilidad y bono extraordinario de agosto

En agosto entra en vigencia un aumento del 1,89% por movilidad mensual para todas las prestaciones de ANSES.

A este ajuste se suma la liquidación del bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes perciben los ingresos más bajos.

Montos confirmados para la jubilación mínima, PUAM y pensiones

Con el incremento del 1,89%, la jubilación mínima se fija en $419.775,93, que sumados al bono de $70.000 alcanza un ingreso total de $489.775,93.

El resto de las prestaciones con el refuerzo incluido quedan de la siguiente manera:

Pensón Universal para el Adulto Mayor (PUAM): llega a $405.820,74 (haber de $335.820,74 más el bono de $70.000).

llega a (haber de $335.820,74 más el bono de $70.000). Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: asciende a $363.843,15 (haber de $293.843,15 más el refuerzo).

asciende a (haber de $293.843,15 más el refuerzo). Pensión para Madres de 7 hijos: cobra el haber mínimo completo con bono, alcanzando los $489.775,93.

Quienes cobren por encima del haber mínimo pero no superen los $489.775,93 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese techo.

Calendario de cobro de agosto para jubilaciones mínimas

Los beneficiarios que perciben hasta un haber mínimo cobran según la terminación de su DNI, con la pausa del feriado del 17:

DNI 0: 10 de agosto

10 de agosto DNI 1: 11 de agosto

11 de agosto DNI 2: 12 de agosto

12 de agosto DNI 3: 13 de agosto

13 de agosto DNI 4: 14 de agosto

14 de agosto DNI 5: 18 de agosto

18 de agosto DNI 6: 19 de agosto

19 de agosto DNI 7: 20 de agosto

20 de agosto DNI 8: 21 de agosto

21 de agosto DNI 9: 24 de agosto

Fechas de pago para haberes que superan la jubilación mínima

Por su parte, los jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima cobran en las siguientes fechas agrupadas por DNI: