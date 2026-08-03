Calendario de pago a jubilados en agosto: qué día cobrás según tu DNI tras la modificación por el feriado

Por Denisse Helman
Calendario de pago a jubilados en agosto: qué día cobrás según tu dni tras la modificación por el feriado

Debido al feriado nacional del lunes 17 de agosto, la ANSES reorganizó el cronograma habitual y algunos beneficiarios cobrarán un día más tarde que lo previsto.

Porcentaje de aumento por movilidad y bono extraordinario de agosto

En agosto entra en vigencia un aumento del 1,89% por movilidad mensual para todas las prestaciones de ANSES.

A este ajuste se suma la liquidación del bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes perciben los ingresos más bajos.

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Montos confirmados para la jubilación mínima, PUAM y pensiones

Con el incremento del 1,89%, la jubilación mínima se fija en $419.775,93, que sumados al bono de $70.000 alcanza un ingreso total de $489.775,93.

El resto de las prestaciones con el refuerzo incluido quedan de la siguiente manera:

  • Pensón Universal para el Adulto Mayor (PUAM): llega a $405.820,74 (haber de $335.820,74 más el bono de $70.000).
  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: asciende a $363.843,15 (haber de $293.843,15 más el refuerzo).
  • Pensión para Madres de 7 hijos: cobra el haber mínimo completo con bono, alcanzando los $489.775,93.

Quienes cobren por encima del haber mínimo pero no superen los $489.775,93 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese techo.

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Calendario de cobro de agosto para jubilaciones mínimas

Los beneficiarios que perciben hasta un haber mínimo cobran según la terminación de su DNI, con la pausa del feriado del 17:

  • DNI 0: 10 de agosto
  • DNI 1: 11 de agosto
  • DNI 2: 12 de agosto
  • DNI 3: 13 de agosto
  • DNI 4: 14 de agosto
  • DNI 5: 18 de agosto
  • DNI 6: 19 de agosto
  • DNI 7: 20 de agosto
  • DNI 8: 21 de agosto
  • DNI 9: 24 de agosto

Fechas de pago para haberes que superan la jubilación mínima

Por su parte, los jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima cobran en las siguientes fechas agrupadas por DNI:

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  • DNI 0 y 1: 25 de agosto
  • DNI 2 y 3: 26 de agosto
  • DNI 4 y 5: 27 de agosto
  • DNI 6 y 7: 28 de agosto
  • DNI 8 y 9: 31 de agosto
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