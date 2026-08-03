Descuentos en supermercados en agosto: el calendario del banco nación para ahorrar hasta 30% en tus compras

Si querés alivianar el gasto de la canasta familiar durante todo agosto de 2026, organizar tus compras de la semana según la billetera digital es fundamental.

El Banco Nación confirmó su agenda diaria de descuentos de hasta el 30% en supermercados y mayoristas pagando con la app BNA+ MODO.

Promociones para el inicio de semana: ChangoMás, Jumbo y Maxiconsumo

Los lunes en ChangoMás hay un 20% de descuento (mínimo de compra $75.000 y tope de $25.000 mensuales).

Los martes la rebaja pasa a Jumbo, con un 20% de ahorro para tickets desde $100.000 (tope de $25.000 por mes).

Para los miércoles, Maxiconsumo ofrece un 30% de descuento en un pago, con un tope semanal de $12.000 por cliente.

Descuentos de jueves y viernes: Nini, La Anónima, Disco y Vea

Los jueves el Mayorista Nini se suma con un 20% de descuento y un tope mensual de $20.000.

Los viernes podés aprovechar un 20% de reintegro en La Anónima (compra mínima de $50.000 y tope de $15.000 al mes).

Además, el beneficio del 20% los viernes también rige en Disco y Vea para consumos desde $100.000, con tope de $25.000 mensuales.

Beneficios para el fin de semana: Diarco y cadenas regionales

Los sábados y domingos la cadena Diarco ofrece promociones presenciales sin tope de reintegro:

Diarco Barrio : 20% de descuento con compra mínima de $35.000.

: con compra mínima de $35.000. Diarco Mayorista: 15% de ahorro para consumos desde $100.000.

En la provincia también se destacan supermercados regionales adheridos como Josimar, Makro, Toledo, Vacalin, The Food Market, Josimar y La Gallega.

Bonificación especial de 5% extra para jubilados de ANSES

Los jubilados y pensionados que cobren sus haberes en el Banco Nación acceden a un 5% de descuento adicional acumulable de lunes a viernes.

Este plus se aplica en Carrefour, ChangoMás y Jumbo, permitiendo sumar un tope de reintegro extra de hasta $20.000 por mes.