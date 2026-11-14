Fallo judicial contra ANSES: ordenan recalcular una jubilación y abren la puerta a subas de hasta el 70%

Si sos jubilado o pensionado de ANSES, un nuevo fallo judicial abrió una puerta clave para mejorar tus ingresos: la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional la fórmula de movilidad aplicada durante el gobierno de Alberto Fernández (Ley 27.609) y ordenó recalcular el haber de un beneficiario.

Aunque la sentencia no implica un aumento automático para todo el padrón, sienta un precedente fundamental para quienes inicien un reclamo judicial individual. Conocé cuánto poder de compra se perdió según el fallo, qué fórmula ordenaron aplicar y qué grupo de jubilados podría obtener hasta un 70% de mejora.

La pérdida del 46,83% y los números que comparó la Justicia

La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, con la firma de los jueces Nora Carmen Dorado y Juan Alberto Fantini Albarenque. Al analizar la demanda contra ANSES, el tribunal determinó que el esquema anterior provocó una pérdida de poder adquisitivo del 46,83%.

Para llegar a esa conclusión, los magistrados contrastaron el rendimiento acumulado de los haberes entre marzo de 2021 y marzo de 2024:

Con la Ley 27.609 (declarada inconstitucional): las jubilaciones aumentaron un 553,55% .

las jubilaciones aumentaron un . Con el parámetro vinculado a precios: la suba acumulada debería haber alcanzado el 1.129,07%.

Cómo se recalcula el haber y qué fórmula ordenaron aplicar

El tribunal dispuso que ANSES liquide las diferencias correspondientes aplicando el mecanismo de la Ley 27.426, que combina un 70% de inflación y un 30% de evolución salarial medida por el índice RIPTE.

A partir de marzo de 2024, ese cálculo deberá empalmarse directamente con el régimen de actualización mensual por inflación dispuesto por el Decreto 274/2024, vigente en la actualidad.

A quiénes beneficia y por qué no es un aumento automático

La sentencia tiene alcance únicamente sobre el caso particular que promovió la demanda, ya que la Corte Suprema estableció que los reclamos previsionales se resuelven caso por caso. Además, el fallo aún puede ser apelado ante el máximo tribunal.

Según explicó el abogado previsionalista Adrián Trocoli, este criterio resulta especialmente favorable para un sector específico del sistema: quienes se jubilaron antes de 2020 y perciben haberes medios o altos (sin cobrar el bono de $70.000 que refuerza la mínima), quienes podrían obtener una suba cercana al 70% en su percepción si inician juicio.

Por qué la Justicia cuestionó los bonos y la falta de ajuste por inflación

En los fundamentos del fallo, los jueces remarcaron que la Ley 27.609 —basada en salarios y recaudación tributaria— tuvo un “defecto estructural” al prescindir de una variable atada al costo de vida cuando la inflación se aceleró a partir de 2022.

Asimismo, el tribunal aclaró que los bonos y refuerzos extraordinarios no compensan esa pérdida, ya que son subsidios asistenciales que no se integran al haber ordinario ni alcanzan a toda la pirámide previsional. Este fallo se convierte en el segundo antecedente nacional de este tipo, sumándose al dictado por la Cámara Federal de Mendoza que lleva más de un año a estudio de la Corte Suprema.