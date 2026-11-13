Se confirmó la suba para jubilados de Anses en diciembre: uno por uno, los nuevos montos con medio aguinaldo incluido

Si sos jubilado o pensionado de Anses, en diciembre vas a cobrar un aumento por movilidad del 2,17%, sumado al medio aguinaldo y al bono de $70.000 para los haberes más bajos. Con este esquema, el ingreso mínimo de bolsillo se ubicará en $730.275.

Sin embargo, debido a que el refuerzo extraordinario continúa congelado, la suba efectiva del ingreso total para quienes perciben la mínima será del 1,87%. Repasá cómo quedan todas las escalas previsionales, cuánto cobran las pensiones y cuál es el balance frente a la inflación en 2026.

Cuánto cobran la jubilación mínima y la máxima en diciembre

Tras conocerse el índice de inflación de octubre difundido por el Indec, los haberes del sistema general tendrán un reajuste del 2,17%. Al incorporarse el Sueldo Anual Complementario (medio aguinaldo), los montos quedarán conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: el haber básico pasará a $453.797 en bruto. Al sumar $226.898 de medio aguinaldo y el bono de $70.000 (que no se computa para el aguinaldo), el total bruto llega a $750.695 y el monto a cobrar en mano será de $730.275 tras el descuento de PAMI.

el haber básico pasará a en bruto. Al sumar de medio aguinaldo y el bono de (que no se computa para el aguinaldo), el total bruto llega a y el monto a cobrar en mano será de tras el descuento de PAMI. Jubilación máxima: el haber bruto ascenderá a $3.053.622. Con el medio aguinaldo incluido alcanzará los $4.580.433 en bruto, lo que representa un ingreso neto de bolsillo de $4.326.028.

Pensiones no contributivas y PUAM: los montos de bolsillo

Las prestaciones no contributivas también recibirán la actualización del 2,17% por movilidad, además del bono previsional y el medio aguinaldo correspondiente al cierre del año:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el haber básico subirá a $363.037 . Sumando el medio aguinaldo y el refuerzo de $70.000, el ingreso total será de $614.556 en bruto y de $598.219 en mano .

el haber básico subirá a . Sumando el medio aguinaldo y el refuerzo de $70.000, el ingreso total será de en bruto y de . Pensiones no contributivas por discapacidad: el haber pasará a $317.658. Con el bono y el medio aguinaldo incorporados, el monto total alcanzará los $546.487 en bruto y $532.192 de bolsillo.

El impacto del bono congelado en el bolsillo

El refuerzo de $70.000 —que alcanza a 2,9 millones de jubilados del sistema contributivo y a 1,5 millones de titulares de pensiones no contributivas— permanece congelado desde marzo de 2024.

Desde ese mes hasta octubre último, la inflación acumulada fue del 138,67%, lo que provocó una pérdida del poder de compra del 58% en ese adicional. Para conservar su valor original de marzo de 2024, el bono debería ubicarse hoy en $163.520.

Cómo cierra 2026 para los jubilados frente a la inflación

A lo largo de todo 2026, el aumento nominal de los haberes puros (sin bono) acumulará un 33,12%, un porcentaje que empata o supera levemente la inflación anual estimada para quienes cobran por encima de la mínima.

En cambio, para quienes perciben el haber básico más el bono fijo de $70.000, la suba nominal anual será apenas del 25,14%. Este grupo cerrará el año con una caída real del poder adquisitivo de entre el 4,5% y el 6,5%.