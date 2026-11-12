Aumento de ANSES en diciembre: cuánto cobrarían jubilados, AUH y pensiones tras el IPC

El dato de inflación que se esperaba para definir los pagos de fin de año ya se conoció. Este jueves 12 de noviembre, el INDEC publicó el Índice de Precios al Consumidor de octubre y abrió una nueva etapa de cálculos para jubilados, pensionados y familias que reciben asignaciones de ANSES. Con el medio aguinaldo en el horizonte, las diferencias entre el haber mensual y el dinero total que se acreditará en diciembre cobran especial importancia.

Hasta ahora circulaban estimaciones basadas en pronósticos privados. La información oficial permite dejar atrás ese supuesto, aunque todavía resta conocer la resolución de ANSES con los importes finales y saber qué ocurrirá con el bono extraordinario que se viene pagando a determinados beneficiarios previsionales.

El IPC nacional de octubre fue del 2,2%, según el informe oficial del INDEC difundido el 12 de noviembre. La inflación acumulada en los primeros diez meses llegó al 26,3% y la variación interanual alcanzó el 33,1%. Es el registro de octubre el que se utiliza para la movilidad previsional de diciembre.

Cuánto subirían jubilaciones y pensiones en diciembre

La movilidad mensual está vinculada a la inflación de dos meses antes por el Decreto 274/2024. Como punto de partida, la Resolución ANSES 304/2026 estableció en noviembre una jubilación mínima de $444.158,46 y una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de $355.326,77.

Si se aplica, a modo ilustrativo, una suba redondeada del 2,2%, los principales montos mensuales quedarían aproximadamente así:

Prestación Noviembre 2026 Diciembre estimado* Jubilación mínima $444.158,46 $453.930 Jubilación máxima $2.988.765,82 $3.054.519 PUAM $355.326,77 $363.144 PNC por invalidez o vejez (referencia del 70%) $310.910,92 $317.751 PNC madres de siete hijos (equivalente a la mínima) $444.158,46 $453.930

*Montos orientativos calculados usando el 2,2% publicado con un decimal por el INDEC. No son todavía las escalas oficiales de ANSES para diciembre. El porcentaje técnico de movilidad y los redondeos establecidos por la resolución pueden introducir pequeñas diferencias.

La suba es independiente de un posible bono extraordinario. Por eso no corresponde sumar automáticamente $70.000 a cada una de las filas: ese refuerzo necesita una decisión específica del Gobierno para diciembre y sus reglas pueden establecer montos completos, proporcionales o exclusiones.

Aguinaldo de diciembre: qué total podría cobrar un jubilado con la mínima

En diciembre, quienes perciben jubilaciones y pensiones alcanzadas por el sueldo anual complementario reciben también la segunda cuota del aguinaldo. Para una persona que cobra la mínima durante todo el semestre, una referencia simple es el 50% del mejor haber mensual computable, sin incluir un bono extraordinario que no integra esa base.

Con la jubilación mínima ilustrativa de $453.930, el medio aguinaldo de referencia sería de aproximadamente $226.965. Así, el haber y el SAC sumarían cerca de $680.895, antes de los descuentos que puedan corresponder.

Si el Gobierno decidiera repetir en diciembre un bono completo de $70.000 para quienes cumplen las condiciones, ese ejemplo ascendería a alrededor de $750.895. El escenario con bono es hipotético, no un pago confirmado. Para quienes perciben haberes superiores a la mínima, una eventual asignación del bono puede ser proporcional o no corresponder.

La PUAM, por su parte, rondaría los $363.144 mensuales con esta simulación. Sumando un medio aguinaldo ilustrativo de $181.572, el total sería de unos $544.716 sin bono. En una PNC de referencia del 70% de la mínima, el haber y el SAC arrojarían aproximadamente $476.627, sujeto a las particularidades del beneficio.

Para revisar el calendario de pago ya previsto, INFOZONA publicó una guía con las fechas del aguinaldo de diciembre según la terminación del DNI.

AUH y SUAF: también se actualizan, pero no reciben medio aguinaldo

Las asignaciones familiares también están alcanzadas por el mecanismo de movilidad. La Resolución 303/2026 fijó para noviembre una AUH general de $159.611 por hijo, de la cual habitualmente se deposita el 80% y se retiene el 20% sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos.

Con una suba orientativa del 2,2%, la AUH general pasaría a aproximadamente $163.122 por hijo. El pago mensual equivalente al 80% rondaría los $130.498, mientras que el resto quedaría sujeto a la acreditación correspondiente. Las cifras definitivas dependerán del anexo que publique ANSES, que también establecerá rangos y valores de SUAF.

Para la Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF en el primer rango de ingresos, una referencia basada en el importe general de noviembre de $79.816 daría alrededor de $81.572 en diciembre. No todas las familias reciben el mismo importe: influyen el ingreso familiar, la zona, la situación laboral y las características de cada beneficio.

Es fundamental distinguir los regímenes: AUH y SUAF no tienen medio aguinaldo pagado por ANSES, y tampoco reciben por ese solo hecho el bono previsional destinado a jubilados y pensionados. La Prestación Alimentar responde a otro esquema y no debe incrementarse automáticamente por el IPC sin una decisión específica.

Qué cambió respecto de las proyecciones que circulaban hasta hoy

Antes de la difusión del IPC se trabajaba con estimaciones cercanas al 1,8% para octubre. El 2,2% informado por el INDEC es superior a ese pronóstico. Por eso algunas tablas publicadas en días anteriores muestran importes inferiores a los que resultan de aplicar el nuevo índice conocido este jueves.

En INFOZONA podés comparar estas cifras con la proyección anterior de montos de diciembre de ANSES, que incluía bono y aguinaldo bajo otro supuesto de inflación. Esa simulación era válida únicamente como escenario previo al dato oficial, no como liquidación definitiva.

Cuándo se conocerán los importes definitivos

El siguiente paso será la publicación de las resoluciones de ANSES que establezcan los valores de diciembre, incluyendo las escalas de prestaciones y asignaciones. En paralelo, el Poder Ejecutivo deberá determinar si habrá un nuevo bono previsional y, en su caso, quiénes serán alcanzados y con qué monto.

Para comprobar el dinero efectivamente liquidado, cada beneficiario podrá ingresar a mi ANSES, consultar su recibo o las asignaciones correspondientes y contrastar los conceptos con la fecha oficial de cobro. Hasta que esos importes aparezcan publicados y liquidados, las tablas deben leerse como estimaciones de referencia y no como montos depositados o confirmados en un recibo.