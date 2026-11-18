En una iniciativa que busca recuperar el protagonismo del ferrocarril en el interior de la provincia de Buenos Aires, trece municipios del sudeste bonaerense decidieron unir esfuerzos para impulsar proyectos de infraestructura, transporte y desarrollo regional.

Uno de los principales objetivos es avanzar en la recuperación de los trenes de cargas y mejorar la conexión de las localidades con los puertos de Quequén y Mar del Plata.

El acuerdo se formalizó en la ciudad de Tandil, donde representantes de los gobiernos municipales suscribieron el acta de creación de la Mesa Técnica Regional del Sudeste Bonaerense, un nuevo ámbito de trabajo conjunto destinado a coordinar proyectos que superen los límites de cada distrito.

La iniciativa surge de una preocupación compartida: las dificultades de conectividad, los costos del transporte de mercaderías y la necesidad de recuperar infraestructura ferroviaria que durante décadas resultó fundamental para el crecimiento de numerosas localidades bonaerenses.

Los trece municipios que participan

La nueva mesa regional está integrada por los municipios de Tandil, Necochea, General Alvarado, San Cayetano, Ayacucho, Balcarce, Lobería, General Pueyrredón, Rauch, Mar Chiquita, Benito Juárez, Adolfo Gonzales Chaves y Maipú.

Entre los intendentes que participaron personalmente del encuentro estuvieron Miguel Lunghi (Tandil), Arturo Rojas (Necochea), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Miguel Gargaglione (San Cayetano), Emilio Cordonnier (Ayacucho), Esteban Reino (Balcarce) y Pablo Barrena (Lobería).

También asistió Fernando Muro, concejal de General Pueyrredón, en representación del intendente Guillermo Montenegro, mientras que los restantes municipios estuvieron representados en las distintas instancias de trabajo.

La participación de Maipú incorpora a la iniciativa a uno de los distritos vinculados históricamente con el desarrollo ferroviario del interior bonaerense.

Recuperar el tren, uno de los grandes objetivos

Uno de los aspectos centrales del acuerdo es la necesidad de reactivar y fortalecer el transporte ferroviario de cargas, especialmente en los corredores que permiten conectar las zonas productivas con los puertos.

Los municipios consideran que una red ferroviaria eficiente permitiría reducir costos logísticos, mejorar la competitividad de las economías regionales y ofrecer alternativas al transporte de grandes volúmenes de mercaderías exclusivamente por rutas.

Entre las prioridades aparece la recuperación del corredor ferroviario que vincula Ayacucho, Tandil, Lobería, Balcarce, Quequén y Necochea, considerado estratégico para facilitar la salida de la producción hacia Puerto Quequén.

La propuesta contempla, además, el desarrollo de un sistema de transporte que permita combinar camiones, ferrocarriles y terminales portuarias.

De esta manera, los intendentes buscan que la recuperación ferroviaria deje de ser un reclamo aislado de cada localidad y se transforme en una política regional respaldada por varios gobiernos municipales.

📍 Una región con más de un millón de habitantes

La dimensión económica del acuerdo resulta significativa. Los trece municipios representan una región de aproximadamente 1.150.000 habitantes, distribuida sobre unos 50.025 kilómetros cuadrados.

En conjunto, concentran alrededor del 7,7% del Producto Bruto Geográfico bonaerense y desarrollan actividades vinculadas con la agricultura, la ganadería, la industria, la minería, la pesca, el turismo y los servicios.

Solamente la producción de granos supera los 5,6 millones de toneladas, una cifra que permite comprender la importancia de contar con medios de transporte adecuados para movilizar mercaderías hacia los principales centros comerciales y portuarios.

Para los municipios involucrados, mejorar la infraestructura ferroviaria constituye una herramienta que podría favorecer nuevas inversiones y generar oportunidades de crecimiento en el interior provincial.

Intendentes de distintos espacios políticos, unidos por un objetivo

Otro aspecto destacado de la iniciativa es que reúne a gobiernos municipales de diferentes expresiones políticas.

La recuperación del ferrocarril aparece así como un objetivo compartido, más allá de las diferencias partidarias.

El intendente de Tandil, Miguel Lunghi, destacó durante el encuentro la importancia de abordar los problemas desde una perspectiva regional, entendiendo que muchas de las necesidades de infraestructura no pueden resolverse individualmente.

También remarcó que cada municipio deberá conservar su autonomía, pero trabajando junto a los demás para impulsar proyectos que beneficien al conjunto del sudeste bonaerense