Estatales bonaerenses esperan una señal clave antes del pago del aguinaldo en junio 2026

La paritaria de estatales bonaerenses volvió a quedar en el centro de la agenda salarial de junio 2026 porque combina tres temas clave para el bolsillo: aumento, aguinaldo y reapertura de la negociación. La novedad más reciente es que ATE Provincia de Buenos Aires presentó este 19 de junio un pedido formal ante el Ministerio de Trabajo para que el Gobierno convoque de manera urgente a una nueva mesa salarial.

El reclamo llega después de una reunión en la que la Provincia confirmó el pago del Sueldo Anual Complementario junto con los haberes de junio, pero no llevó una oferta de aumento para los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430. Por eso, el punto que genera mayor expectativa es si la próxima propuesta tendrá efecto desde julio o si los gremios lograrán discutir algún reconocimiento sobre junio.

Qué pasó con el aumento de junio

Hasta el momento, no hay un nuevo aumento salarial cerrado para junio en la administración pública bonaerense. La última recomposición acordada para estatales fue el esquema del primer tramo del año, que ya quedó consumido frente a la evolución de precios y venció como referencia para abrir una nueva revisión.

En la mesa anterior, los gremios reclamaron que la suba se aplique sobre el salario básico, porque eso ordena la escala salarial, mejora los aportes previsionales e impacta también en jubilados. ATE, UPCN y sectores nucleados en Fegeppba coincidieron en pedir una recomposición que recupere poder adquisitivo y que no quede reducida a sumas por fuera del básico.

El aguinaldo está confirmado, pero hay una diferencia clave

La Provincia informó que el medio aguinaldo se pagará junto con los sueldos de junio. Esa definición llevó alivio a los trabajadores estatales, aunque no despejó la discusión de fondo: si no hay aumento aplicado al sueldo de junio, el SAC no incorporará una mejora salarial nueva de este mes.

El aguinaldo se calcula, en términos generales, como el 50% de la mejor remuneración mensual del semestre. Por eso, una suba remunerativa liquidada en junio podía mejorar la base de cálculo. Al no estar cerrada esa mejora, el pago quedaría atado a los valores ya vigentes, salvo que exista una decisión posterior con retroactivo.

Las novedades que sí anunció la Provincia

Aunque no hubo oferta salarial, el Gobierno bonaerense comunicó medidas complementarias. La más directa es una suba del 30% en las asignaciones familiares, acordada en el encuentro paritario del 11 de junio y publicada por UPCN Buenos Aires.

También se presentó un plan de refinanciación para empleados públicos con deudas en Banco Provincia. La medida apunta a trabajadores con préstamos personales o tarjetas en mora, con tasas preferenciales y plazos de hasta 72 meses, especialmente para quienes tienen ingresos menores a cuatro salarios mínimos.

Tema Situación actual Aumento salarial No hay propuesta cerrada para junio Aguinaldo Pago confirmado junto con los haberes de junio Asignaciones familiares Suba del 30% acordada en paritaria Deudas con Bapro Plan de refinanciación con tasa preferencial Próximo paso Gremios piden reapertura urgente

Qué reclaman ahora los estatales

ATE sostuvo que la situación económica afecta de manera significativa el poder adquisitivo de los trabajadores y pidió una actualización salarial urgente. El gremio también planteó que el malestar se profundiza por el aumento de tarifas, servicios básicos, transporte, alquileres y alimentos.

Además del aumento, los sindicatos mantienen una agenda laboral más amplia:

Pase a planta permanente para trabajadores que siguen en situaciones precarias.

para trabajadores que siguen en situaciones precarias. Discusión del convenio colectivo de trabajo para ordenar condiciones laborales.

para ordenar condiciones laborales. Mesas técnicas sectoriales para áreas con salarios más rezagados.

para áreas con salarios más rezagados. Mejoras específicas para auxiliares de Educación y sectores de mantenimiento.

Por qué julio aparece como el mes decisivo

El escenario más probable, si la Provincia convoca en los próximos días, es que la nueva oferta busque ordenar el segundo semestre. En los gremios esperan una propuesta que tenga alcance sobre julio y los meses siguientes, aunque insisten en que la pérdida salarial acumulada obliga a una recomposición más fuerte.

El dato económico que presiona la negociación es el IPC: según el INDEC, la inflación de mayo fue del 2,1% y acumuló 14,7% en los primeros cinco meses del año. Ese número fortalece el argumento gremial de que los sueldos estatales necesitan una nueva actualización para no seguir perdiendo contra el costo de vida.

En resumen, los estatales bonaerenses ya tienen una certeza y una incógnita. La certeza es que el aguinaldo será abonado con los haberes de junio. La incógnita es cuándo llegará la nueva propuesta salarial y si el Gobierno bonaerense aceptará recomponer desde julio con una fórmula que deje conformes a los gremios.