Día del Niño con Banco Provincia: hasta 18 cuotas sin interés y 30% de descuento en regalos

Por Denisse Helman
Día del niño con banco provincia: hasta 18 cuotas sin interés y 30% de descuento en regalos

El Banco Provincia lanzó una batería de promociones con hasta 18 cuotas sin interés y descuentos especiales en rubros infantiles.

Descuentos del 30% en comercios del rubro infantil hasta el 6 de agosto

Para quienes prefieren hacer sus compras en comercios adheridos del rubro infantil, la entidad habilitó un 30% de ahorro disponible hasta el 6 de agosto.

Esta promoción inicial permite conseguir indumentaria, calzado y juguetes con un beneficio directo en el punto de venta.

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Financiación en 18 cuotas sin interés en Provincia Compras

Del 4 al 7 de agosto, la tienda online oficial de la banca pública bonaerense permite financiar adquisiciones en hasta 18 cuotas sin interés.

La plataforma dispone de un catálogo especial con más de 630 productos, que abarca desde microscopios, bicicletas y juguetes tradicionales hasta consolas como la PlayStation 5.

Promociones del 7 al 15 de agosto: cuotas y plus con Cuenta DNI

Durante la segunda semana, del viernes 7 al sábado 15 de agosto, estará vigente un 20% de ahorro con financiación en 3, 4 o 6 cuotas sin interés en locales adheridos.

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Además, quienes abonen mediante la billetera digital Cuenta DNI obtendrán un 10% de descuento adicional.

Rubros adheridos para aprovechar los beneficios de agosto

Los beneficios no se limitan únicamente a las jugueterías tradicionales, sino que abarcan múltiples opciones comerciales:

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  • Indumentaria y casas de deporte
  • Locales de entretenimiento y casas de música
  • Confiterías, panaderías y chocolaterías
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