Licencia de conducir en Provincia: presentan un proyecto para eliminar el certificado de libre deuda de multas

Si tenés que renovar el registro de conducir y tenés miedo de que una infracción impaga te trabe el trámite, un nuevo proyecto busca terminar con ese problema.

La propuesta legislativa plantea que las multas de tránsito o deudas no sean un impedimento para sacar o renovar la licencia de conducir.

Fin al requisito del libre deuda para tramitar la licencia

El proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados bonaerense busca modificar el artículo 8° de la Ley Provincial de Tránsito N° 13.927.

La medida prohibiría que la Provincia o los municipios exijan un certificado de libre deuda para iniciar, renovar, pedir duplicados o gestionar la licencia.

Diferencia entre deudas de dinero e inhabilitación para manejar

La iniciativa aclara que la función de la licencia debe ser acreditar la idoneidad y aptitud técnica para manejar, y no actuar como un mecanismo de cobro.

Por ese motivo, las inhabilitaciones firmes y sanciones por faltas graves seguirán impidiendo conducir, pero no así las deudas de dinero o multas administrativas.

Infracciones sin sentencia firme y derechos del Estado

Bajo este nuevo esquema, las actas en trámite o multas impagas sin sentencia firme solo se informarán al solicitante a modo de antecedente, sin bloquear el trámite.

A su vez, el Estado mantendrá sus herramientas y vías legales correspondientes para exigir el cobro de las multas impagas de forma independiente.

Fundamentos del proyecto impulsado por La Libertad Avanza

El diputado provincial Juanes Osaba remarcó que retener la licencia para cobrar deudas actúa como un mecanismo de recaudación que no mejora la seguridad vial.

Desde el bloque libertario sostienen que el Estado debe cobrar las infracciones por la vía judicial o administrativa correspondiente sin extorsionar al vecino que necesita el registro para trabajar o movilizarse.