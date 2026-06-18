Especial día del padre: los trucos que habilitó el banco nación para comprar el regalo con súper descuentos

La reciente confirmación de una batería de beneficios lanzada por la principal entidad bancaria del país promete aliviar los gastos, ofreciendo financiamiento a largo plazo y devoluciones de dinero en compras seleccionadas.

Para que no te pierdas la oportunidad de aprovechar estas ventajas antes de que expiren, te contamos detalladamente cuáles son los rubros incluidos, los topes de devolución y los días exactos para comprar.

Los porcentajes de descuento y topes de reintegro confirmados

La campaña especial de la entidad financiera estipula un beneficio base del 30% de descuento para todas las transacciones que se realicen en los comercios adheridos de los rubros seleccionados.

Además, si el usuario decide abonar utilizando la billetera digital propia de la institución (BNA+), se sumará un beneficio adicional del 10%, alcanzando un ahorro total del 40% en la compra.

La medida establece un tope de reintegro unificado de $10.000 por marca y por día, lo que permite realizar múltiples consumos en diferentes locales comerciales maximizando el nivel de devolución de dinero.

Las opciones de financiación en cuotas sin interés disponibles

Más allá de los descuentos directos sobre el precio de lista, el gran atractivo de la propuesta radica en las facilidades para diferir los pagos en un contexto económico complejo.

Los clientes que posean tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad podrán financiar sus compras en 6 y hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados de tecnología y electro.

Para el resto de los rubros comerciales tradicionales, el esquema de financiamiento generalizado se mantendrá fijo en 3 cuotas sin interés, ayudando a licuar el costo total del obsequio de cara a los próximos meses.

Los rubros comerciales adheridos para elegir el regalo

La promoción fue diseñada con un alcance amplio para cubrir las diferentes preferencias de consumo de las familias argentinas durante las jornadas previas a la celebración.

Indumentaria y calzado: Locales de ropa, zapaterías y marcas de ropa deportiva seleccionadas en los principales centros comerciales.

Locales de ropa, zapaterías y marcas de ropa deportiva seleccionadas en los principales centros comerciales. Perfumería y cosmética: Cadenas de farmacias y perfumerías adheridas para la compra de fragancias importadas y artículos de cuidado personal.

Cadenas de farmacias y perfumerías adheridas para la compra de fragancias importadas y artículos de cuidado personal. Librerías y marroquinería: Descuentos aplicables en libros, agendas, billeteras y accesorios de viaje en los comercios registrados dentro de la app oficial.

Las fechas límite para aprovechar la promoción en los locales

Al tratarse de una acción comercial de carácter extraordinario, los beneficios no se extenderán de manera indefinida en el tiempo, sino que contarán con un límite estricto de vigencia.

La ventana de tiempo para realizar las compras con descuento y cuotas sin interés comenzó a regir esta semana y finalizará de forma improrrogable el sábado 20 de junio de 2026.

Las autoridades de la institución aclararon que las devoluciones de dinero se acreditarán de manera automática en la cuenta del usuario dentro de los 30 días posteriores a la realización del consumo.