España vs Inglaterra en vivo: a qué hora juegan y dónde ver por TV y streaming

España e Inglaterra vuelven a cruzarse en un duelo de selecciones que promete concentrar buena parte de la atención del fútbol europeo este domingo 15 de noviembre. El encuentro corresponde a la última fecha de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026/27 y tiene un atractivo adicional: los dos seleccionados llegan con aspiraciones importantes en la competencia.

Para quienes siguen el partido desde Argentina, la principal consulta es cómo verlo por televisión o por internet, además del horario exacto y las condiciones de acceso a las plataformas habilitadas.

¿A qué hora juegan España e Inglaterra?

El partido se disputará este domingo 15 de noviembre a las 16:45, hora argentina, en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, por la sexta jornada de la fase de grupos de la Nations League. La programación coincide con la agenda televisiva y con las previas publicadas por medios deportivos argentinos este mismo fin de semana.

España será local frente a una Inglaterra que cuenta con futbolistas de enorme repercusión internacional. El enfrentamiento ofrece además una nueva referencia del nivel de ambos equipos en el cierre de esta etapa del torneo.

Dónde ver España vs Inglaterra en vivo por TV y online

En Argentina, la transmisión está anunciada por ESPN para televisión y Disney+ Premium para streaming. También es posible acceder a la señal de ESPN mediante servicios de televisión que la incluyan en su paquete, como Flow, DGO y Telecentro Play, de acuerdo con el abono contratado.

La disponibilidad de ESPN depende del operador y del plan del usuario. Para Disney+ Premium se necesita una suscripción activa que habilite los contenidos deportivos correspondientes. No se verificó una transmisión gratuita abierta autorizada para este encuentro en Argentina.

Si vas a verlo desde el celular, una computadora o un televisor conectado, conviene revisar con anticipación que tu cuenta tenga acceso al canal o al evento, para evitar inconvenientes cuando empiece el partido.

Pelota Libre, Fútbol Libre y otras búsquedas sobre el partido

Las expresiones «Pelota Libre España Inglaterra», «Fútbol Libre», «Pirlo TV» y «Roja Directa» suelen aparecer entre las búsquedas de hinchas que quieren encontrar un partido en vivo. Sin embargo, esos términos no acreditan derechos de transmisión ni garantizan que exista una opción legal sin costo.

Las alternativas anunciadas y verificables para este encuentro en Argentina son ESPN y Disney+ Premium, con las condiciones de acceso indicadas. INFOZONA no ofrece enlaces a emisiones no autorizadas ni métodos para eludir suscripciones.

Qué se juega cada selección en la Nations League

El choque forma parte del cierre de la fase de grupos de la edición 2026/27. España e Inglaterra ya se enfrentaron en septiembre, en Wembley, en un partido que terminó con triunfo español por 3 a 2. El nuevo cruce permite medir cómo evolucionaron ambos equipos en esta ventana internacional.

La previa está centrada en el horario y la transmisión: las alineaciones oficiales pueden conocerse cerca del comienzo y no deben confundirse con las formaciones probables difundidas durante la semana.