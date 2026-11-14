Boca vs. Banfield en vivo: dónde ver la semifinal de Copa Argentina por TV y online

Boca Juniors y Banfield llegan a una instancia decisiva de la Copa Argentina 2026. El Xeneize y el Taladro se enfrentarán este sábado 14 de noviembre en Mendoza, en un cruce a partido único que definirá quién obtiene el segundo boleto para la final del torneo.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega con el objetivo de sumar otra definición a su calendario, mientras que Banfield buscará dar el golpe en una competencia que permite cambiar el balance de toda una temporada en apenas 90 minutos. Para quienes quieren seguir el encuentro desde su casa o desde el celular, ya están confirmados el horario y la señal televisiva.

A qué hora juegan Boca y Banfield y dónde es la semifinal

El partido se disputará hoy sábado 14 de noviembre a las 19:00, hora argentina, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El árbitro designado es Nazareno Arasa y Lucas Novelli estará a cargo del VAR.

La llave se juega a partido único: el ganador avanzará a la final, donde espera Platense, que eliminó a Atlético Tucumán. Si hay empate al finalizar los 90 minutos reglamentarios, la clasificación se resolverá mediante una definición por penales, sin alargue.

Dónde ver Boca vs. Banfield en vivo por TV y streaming

La transmisión oficial en la Argentina estará a cargo de TyC Sports, disponible en las grillas de operadores de televisión que incluyen esa señal. Podés consultar la ubicación del canal en tu servicio de cable o televisión contratada.

Para seguir el encuentro por internet, la alternativa autorizada es TyC Sports Play, en su plataforma oficial. El registro de usuario puede ser gratuito, pero para acceder a la señal en vivo puede ser necesario validar una cuenta de un cableoperador habilitado. Por eso, registrarte no equivale a tener acceso gratuito al partido.

También conviene revisar si tu proveedor de televisión permite reproducir la señal TyC Sports desde su propia aplicación. La disponibilidad depende del plan contratado y de las condiciones de cada servicio.

Pelota Libre y Fútbol Libre: qué tener en cuenta antes de buscar el partido

En las horas previas al encuentro suelen crecer las búsquedas de “Pelota Libre Boca”, “Fútbol Libre Boca vs. Banfield”, “Pirlo TV” y “Roja Directa”. Son expresiones utilizadas por usuarios que quieren encontrar transmisiones, pero no identifican a los titulares de los derechos televisivos ni garantizan una señal legal o segura.

Para evitar páginas que imitan reproductores, ventanas engañosas o enlaces no autorizados, la opción verificable para esta semifinal es la transmisión de TyC Sports y sus accesos oficiales habilitados. No hay una emisión abierta y gratuita confirmada para todo el público argentino.

Qué se juega Boca ante Banfield

Además del lugar en la final, el cruce tiene un valor especial para Boca en un tramo exigente del calendario. Banfield, por su parte, intentará sostener su recorrido copero y aprovechar la oportunidad de eliminar a uno de los principales candidatos.

En la previa, la atención está puesta en las decisiones de Arruabarrena para el mediocampo y en la capacidad del Taladro para disputar un encuentro cerrado. Las formaciones definitivas se conocerán más cerca del inicio, cuando ambos equipos entreguen sus planillas oficiales.