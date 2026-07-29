Escándalo tras la final del mundial 2026: ¿cuáles son los jugadores argentinos investigados por la fifa?

Si tenías dudas sobre las consecuencias de los cruces tras la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium, la respuesta llegó desde la propia Comisión Disciplinaria del organismo internacional.

La FIFA confirmó el inicio de un proceso disciplinario formal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y varios integrantes del plantel nacional tras el encuentro ante España.

Los 3 jugadores argentinos y un integrante del cuerpo técnico en la mira

En paralelo a la investigación institucional, la entidad abrió expedientes individuales contra Leandro Paredes, Thiago Almada y Nahuel Molina.

La notificación oficial también alcanza a Roberto Ayala, colaborador directo en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, mientras que por el lado español fue expedienteado el volante Gavi.

Las causas de la investigación contra la AFA

La Comisión Disciplinaria analiza presuntas manifestaciones políticas, conducta inadecuada y posibles actos discriminatorios ocurridos durante el certamen.

Entre las pruebas principales figura la exhibición de una bandera alusiva a las Islas Malvinas en el partido semifinal ante Inglaterra, además de los cruces verbales y físicos del partido decisivo.

Los incidentes registrados en la final ante España

Las imágenes tomadas tras el 1-0 decretado en tiempo suplementario con gol de Ferran Torres mostraron empujones y discusiones en zona de vestuarios.

La FIFA evalúa estas discusiones de alta tensión entre futbolistas de ambos seleccionados para determinar responsabilidades directas en la gresca.

Posibles sanciones y plazos de la resolución

El proceso se encuentra actualmente en etapa de instrucción, por lo que la FIFA recopilará videos, informes de los árbitros y las presentaciones de la defensa.

Aunque aún no se fijaron plazos ni montos de multas, la investigación podría derivar en sanciones económicas, fechas de suspensión individual o castigos institucionales.