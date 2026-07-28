Vouchers de capacitación laboral: ¿cómo anotarse gratis a los nuevos cursos del Gobierno?

Por Denisse Helman
Vouchers de capacitación laboral: ¿cómo anotarse gratis a los nuevos cursos del gobierno?

Si querés sumar nuevas habilidades para mejorar tu perfil profesional o conseguir empleo, la respuesta está en una nueva convocatoria oficial con cupos 100% gratuitos.

El Ministerio de Capital Humano mantiene habilitada la inscripción a los vouchers de capacitación laboral de la plataforma Formando Capital Humano bajo la Resolución 295/2026.

Quiénes pueden inscribirse a los vouchers de formación

A diferencia de las asistencias tradicionales, este beneficio no está limitado a personas desempleadas y se puede acceder sin importar el nivel educativo inicial.

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La convocatoria está abierta de manera universal a los siguientes grupos:

  • Personas en búsqueda activa de trabajo
  • Trabajadores en relación de dependencia
  • Monotributistas y trabajadores independientes
  • Estudiantes y emprendedores

La oferta de cursos disponibles y sus temáticas clave

Las propuestas académicas abarcan distintos niveles (básico, intermedio y avanzado) orientados a las demandas actuales del mercado.

Entre las principales capacitaciones gratuitas destacan:

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  • Excel e Inteligencia Artificial: Introducción a planillas de cálculo, IA para emprendedores y modelos de lenguaje.
  • Herramientas Digitales y Redes: Manejo de WhatsApp Business, creación de cuenta en Instagram e imágenes con Canva.
  • Finanzas y Organización: Billeteras virtuales y economía familiar para la organización cotidiana.

Paso a paso para realizar la preinscripción en el sistema

Para solicitar la vacante no se requiere pagar ningún arancel y el trámite se realiza íntegramente de manera digital.

El procedimiento para registrarse se completa en sencillos pasos:

  • Ingresar a la plataforma oficial de Formando Capital Humano.
  • Iniciar sesión utilizando los datos de la cuenta de Mi Argentina.
  • Explorar el catálogo, seleccionar el curso y presionar en “Ver más”.
  • Completar el formulario y esperar el correo electrónico de confirmación con el cupo asignado.

    Modalidad de cursada, plazos y certificación digital

    Las capacitaciones se dictan tanto en modalidad virtual como presencial, según la propuesta elegida dentro del portal.

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    Los participantes disponen de un plazo habitual de 90 días para completar la cursada y, al finalizar, reciben una constancia digital acreditada de realización.

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