Vouchers de capacitación laboral: ¿cómo anotarse gratis a los nuevos cursos del gobierno?

Si querés sumar nuevas habilidades para mejorar tu perfil profesional o conseguir empleo, la respuesta está en una nueva convocatoria oficial con cupos 100% gratuitos.

El Ministerio de Capital Humano mantiene habilitada la inscripción a los vouchers de capacitación laboral de la plataforma Formando Capital Humano bajo la Resolución 295/2026.

Quiénes pueden inscribirse a los vouchers de formación

A diferencia de las asistencias tradicionales, este beneficio no está limitado a personas desempleadas y se puede acceder sin importar el nivel educativo inicial.

La convocatoria está abierta de manera universal a los siguientes grupos:

Personas en búsqueda activa de trabajo

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas y trabajadores independientes

Estudiantes y emprendedores

La oferta de cursos disponibles y sus temáticas clave

Las propuestas académicas abarcan distintos niveles (básico, intermedio y avanzado) orientados a las demandas actuales del mercado.

Entre las principales capacitaciones gratuitas destacan:

Excel e Inteligencia Artificial: Introducción a planillas de cálculo, IA para emprendedores y modelos de lenguaje.

Introducción a planillas de cálculo, IA para emprendedores y modelos de lenguaje. Herramientas Digitales y Redes: Manejo de WhatsApp Business, creación de cuenta en Instagram e imágenes con Canva.

Manejo de WhatsApp Business, creación de cuenta en Instagram e imágenes con Canva. Finanzas y Organización: Billeteras virtuales y economía familiar para la organización cotidiana.

Paso a paso para realizar la preinscripción en el sistema

Para solicitar la vacante no se requiere pagar ningún arancel y el trámite se realiza íntegramente de manera digital.

El procedimiento para registrarse se completa en sencillos pasos:

Ingresar a la plataforma oficial de Formando Capital Humano .

. Iniciar sesión utilizando los datos de la cuenta de Mi Argentina .

. Explorar el catálogo, seleccionar el curso y presionar en “Ver más” .

. Completar el formulario y esperar el correo electrónico de confirmación con el cupo asignado.

Modalidad de cursada, plazos y certificación digital

Las capacitaciones se dictan tanto en modalidad virtual como presencial, según la propuesta elegida dentro del portal.

Los participantes disponen de un plazo habitual de 90 días para completar la cursada y, al finalizar, reciben una constancia digital acreditada de realización.