Aumentos de sueldo en agosto: ¿cuáles son los gremios que cobran con subas y bonos extra?

Si estás esperando saber cómo impactarán los últimos acuerdos paritarios en la liquidación de este mes, la respuesta depende directamente de tu convenio colectivo.

Diversos gremios clave cerraron negociaciones que combinan porcentajes de actualización, sumas fijas no remunerativas y bonos extraordinarios a liquidarse durante agosto.

Estatales, Comercio y Construcción: porcentajes y sumas fijas confirmadas

Los empleados de la Administración Pública Nacional (UPCN) cobrarán en agosto un incremento del 1,9% acompañado por un bono no remunerativo de $50.000. Asimismo, las Fuerzas Armadas y la Policía de Establecimientos Navales recibirán un ajuste cercano al 6,2% distribuido entre junio y agosto.

En el sector de Empleados de Comercio (FAECyS), la escala suma un 1,9% para agosto y la entrega de una asignación extraordinaria no remunerativa de $25.000 junto con el sueldo del mes. En tanto, la UOCRA aplicará un ajuste del 1,9% sobre los salarios de julio y absorberá la suma no remunerativa del período anterior, sumando adicionales de entre $50.000 y $70.000 pagaderos en dos quincenas.

Transporte, Camioneros y Mecánicos: así quedan los básicos y sumas de agosto

El personal de conducción de la UTA alcanzará un salario básico de $1.676.990,06 desde el 1° de agosto, sumado a una gratificación extraordinaria no remunerativa de $170.000 (proporcional por categoría) y un reintegro de viáticos de $21.000 por jornada trabajada.

Por su parte, los afiliados a Camioneros percibirán la última cuota del 1,5% correspondiente al tramo marzo-agosto, junto a un bono no remunerativo de $30.000. En el rubro de mecánicos (SMATA – CCT 27/88), las asignaciones no remunerativas vigentes irán desde $72.161 hasta $107.246 según la categoría laboral, fijando un piso salarial de $1.100.000.

Aceiteros y Bancarios: los salarios iniciales que superan los $2,4 millones

La FTCIODyARA y el SOEA San Lorenzo mantienen uno de los pisos más altos de la industria: tras llevar el básico a $2.578.400 desde el 1° de julio, la actividad ya tiene pactado un nuevo escalón que trepará a los $2.719.040 en septiembre.

En la bancaria (La Bancaria), el ajuste atado al IPC otorgará una suba del 1,9% para elevar el sueldo inicial a $2.481.855,32 (incluyendo participación en ganancias ROE). Además, el adicional por el Día del Bancario quedó establecido temporalmente en $2.150.328,87.

Servicio Doméstico y Ferroviarios: ajustes residuales y retroactivos

Las empleadas del régimen de Casas Particulares cobrarán en julio el último tramo pendiente del 1,4%, acumulando la integración total de la suma no remunerativa de marzo al salario básico.

Por el lado de los Ferroviarios, La Fraternidad sumará en agosto un 1,9% de incremento sobre el sueldo de julio más una suma no remunerativa de $50.000, con un retroactivo a saldarse antes del 15 de agosto. Los gremios ASFA, APDFA y Unión Ferroviaria percibirán un 8,03% retroactivo a julio y una suba adicional del 1,9% en agosto.