Escala salarial UATRE julio 2026: el nuevo sueldo del peón rural y cuánto sube hasta octubre

La escala salarial UATRE julio 2026 volvió a modificarse sobre el cierre del mes, luego de una negociación que se extendió durante más de dos meses. El acuerdo alcanza al personal rural permanente de prestación continua y fija un nuevo cronograma de remuneraciones mínimas hasta octubre.

La novedad cambia la referencia que se venía utilizando para liquidar julio. Según informó la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, el salario mensual del peón general quedó establecido en $1.144.473,80 desde julio de 2026.

Escala salarial UATRE julio 2026: cuánto cobra el peón general

La categoría de peón general funciona como piso de referencia dentro del régimen de trabajo agrario. Con el nuevo entendimiento, la remuneración mínima se actualiza de manera retroactiva al 1° de julio y continuará aumentando en tres tramos durante agosto, septiembre y octubre.

Mes Salario mensual del peón general Aumento frente al mes anterior Julio 2026 $1.144.473,80 Nuevo valor acordado Agosto 2026 $1.183.074,33 $38.600,53 Septiembre 2026 $1.216.369,67 $33.295,34 Octubre 2026 $1.248.297,96 $31.928,29

Entre julio y octubre, el básico tendrá una mejora nominal de $103.824,16, equivalente a poco más del 9%. En comparación con el piso de $1.000.908,17 que regía desde febrero, el valor de julio representa una recomposición cercana al 14%.

Qué pasa con la escala que se había informado para julio

Antes de este cierre paritario, la liquidación de julio se apoyaba en el acuerdo homologado durante mayo. Allí, el peón general tenía un básico de $1.088.358,51 más una suma no remunerativa de $5.335,10, mientras que otras categorías contaban con montos diferenciados.

El nuevo entendimiento anunciado al finalizar julio introduce un salario superior para la categoría base y un cronograma que se prolonga hasta octubre. Por eso, los empleadores deberán revisar las liquidaciones del mes cuando corresponda aplicar el ajuste retroactivo.

Al cierre de esta publicación, el comunicado gremial difundió el cronograma del peón general, pero la planilla completa con todas las categorías y jornales todavía no aparecía incorporada al buscador público de resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Hasta que se publique ese anexo, no corresponde proyectar montos para peones únicos, ovejeros, ordeñadores, tractoristas, mecánicos o encargados mediante cálculos estimativos.

¿El monto de UATRE es el sueldo de bolsillo?

No. La cifra informada corresponde a la remuneración mensual mínima de la categoría y no necesariamente coincide con el dinero neto que recibe el trabajador. En el recibo pueden intervenir aportes, descuentos y adicionales vinculados con la antigüedad, la tarea realizada, la región y las condiciones particulares del empleo.

En el régimen rural, el adicional por antigüedad se calcula sobre el salario básico: es del 1% por cada año trabajado durante los primeros diez años y del 1,5% anual una vez superado ese período. También continúa como referencia el adicional por zona desfavorable para trabajadores alcanzados en provincias patagónicas.

La escala general tampoco debe confundirse con las remuneraciones de actividades específicas. La cosecha de granos, la aplicación de productos fitosanitarios, la actividad porcina, los semilleros, la producción avícola y distintas economías regionales pueden tener resoluciones y planillas salariales propias.

Cuándo se cobra el aumento de julio

Como el acuerdo establece el nuevo valor desde julio, el impacto debe reflejarse en la liquidación correspondiente a ese mes. Si el sueldo ya fue cerrado o abonado con la escala anterior, podrá generarse una diferencia retroactiva, que deberá quedar identificada en el recibo.

UATRE señaló que el acuerdo fue alcanzado después de ocho reuniones y sostuvo que la mejora resulta insuficiente para recuperar el poder adquisitivo. Aunque firmó el cierre, el sindicato anticipó que continuará reclamando una recomposición mayor en las próximas discusiones salariales.

Para controlar el pago, el trabajador debe comparar su categoría, el básico aplicado, la antigüedad y cualquier adicional específico. No todas las tareas rurales se liquidan con el sueldo del peón general, por lo que la categoría declarada en el recibo es un dato central para verificar si el monto es correcto.