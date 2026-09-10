Una ciudad bonaerense recibirá motorhomes de todo el país: habrá tres días de turismo, asado y música

Este fin de semana, una ciudad de la Provincia de Buenos Aires se convertirá en punto de encuentro para viajeros que recorren las rutas en motorhomes, casas rodantes y vehículos adaptados. La propuesta comenzará el viernes 11 y continuará hasta el domingo 13 de septiembre con actividades desde la mañana, gastronomía, recorridos turísticos y música en vivo.

La programación va bastante más allá de estacionar los vehículos en un predio. Habrá concurso de asadores, peña, salidas guiadas, cicloturismo, feria, food trucks, una mini Fiesta Regional del Cordero y una jornada dedicada al Sabor Alemán. El cierre incluirá una caravana que recorrerá la ciudad antes de la despedida.

La fecha coincide con un fin de semana cargado de propuestas en el interior bonaerense. Quienes estén buscando otras alternativas también pueden consultar la fiesta de Mercedes que combina gastronomía y espectáculos durante tres jornadas.

Daireaux recibe el 4° Encuentro de Rodanteros

La cita es en Daireaux, donde se realizará la cuarta edición del Encuentro de Rodanteros en la Quinta Municipal “Tito Abbiate”. El Municipio confirmó que llegarán visitantes de distintos puntos de la Provincia y del país para compartir tres días de turismo, cultura, gastronomía, deporte y recreación.

Encuentro de rodanteros.

La apertura será el viernes 11 a las 10:00 con la bienvenida a los rodanteros y una mateada. Desde las 14:00 comenzarán las actividades deportivas y recreativas, entre ellas newcom, tejo, gimnasia aeróbica, cicloturismo, caminatas y salidas turísticas por Daireaux.

La misma tarde habrá desfile de mascotas, controles de vacunación y una jornada de adopción. Por la noche, desde las 21:00, se realizará el canto bar y karaoke, la peña rodantera, danzas folklóricas y el concurso de asadores. También están anunciados shows del Grupo Raíces, Ezequiel Coronel y Franco Paredes.

El sábado habrá cordero, sabores alemanes y baile popular

El sábado 12 las actividades comenzarán a las 9:00 con una salida turística hacia La Larga y una plantación de arboleda. Durante la mañana también se presentarán dos propuestas gastronómicas vinculadas con otras celebraciones del distrito: una mini Fiesta Regional del Cordero y una muestra de la Fiesta del Sabor Alemán.

Desde las 14:00 continuarán el canto bar, el karaoke, los deportes y las danzas urbanas. La grilla incluye además truco, lotería, nuevas salidas por Daireaux y charlas sobre energía solar, RCP y uso de extintores, temas especialmente vinculados con quienes pasan buena parte del año viajando en vehículos recreativos.

La noche tendrá otro de los momentos fuertes del encuentro: vaquillona con cuero a cargo de Bomberos Voluntarios, shows de Jazmín Bríguez y Toto Zapata y un baile popular para cerrar la jornada.

La caravana de despedida será el domingo

El domingo 13 la actividad será más corta. Entre las 9:00 y las 10:30 se realizará una mateada rodantera y luego llegará la tradicional caravana de despedida, uno de los momentos más visuales del encuentro por la cantidad de vehículos que parten juntos después de compartir el fin de semana.

Durante las tres jornadas también habrá stands de artesanos y expositores, food trucks y participación de instituciones y emprendedores locales. El Municipio adelantó además actividades de la Escuela de Equinoterapia y distintas propuestas recreativas en el predio.

Dónde se hace y qué conviene revisar antes de viajar

El encuentro se desarrollará en la Quinta Municipal “Tito Abbiate”, en el acceso O. Carlé y Tomás Lobbi, Daireaux. La agenda turística oficial de la Provincia clasifica la actividad como arancelada, aunque la ficha pública consultada no detalla un valor general; quienes quieran instalarse con un rodante deberían confirmar previamente las condiciones de ingreso y permanencia con la organización.

El cronograma completo fue difundido por la Municipalidad de Daireaux y también figura en la agenda turística oficial de la Provincia de Buenos Aires. La programación puede sufrir modificaciones, por lo que conviene revisar las comunicaciones municipales antes de salir.

Para quienes disfrutan las escapadas sobre ruedas, el atractivo está en poder combinar en un mismo fin de semana campamento, gastronomía, música, recorridos turísticos y actividades al aire libre, con Daireaux funcionando durante tres días como punto de encuentro para viajeros de distintos lugares del país.