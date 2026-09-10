Vuelven las heladas a Provincia: cinco cuidados para evitar daños en cañerías, plantas y mascotas

La nueva irrupción de aire frío que avanza sobre la Provincia de Buenos Aires no sólo obliga a recuperar el abrigo. En varias zonas se esperan mínimas cercanas o inferiores a 0°C, un escenario que puede afectar cañerías expuestas, plantas sensibles, animales y vehículos estacionados a la intemperie.

El descenso más marcado llegará durante el fin de semana y no se sentirá igual en todo el territorio. El panorama regional, con las ráfagas y las áreas donde puede helar, está detallado en la nota de INFOZONA sobre el regreso del frío intenso a la Provincia.

Por qué una helada puede causar problemas en una vivienda

Cuando la temperatura baja lo suficiente, el agua dentro de un caño exterior puede congelarse y expandirse. Esa presión favorece fisuras y pérdidas que a veces aparecen recién cuando vuelve a subir la temperatura.

Las plantas de hojas blandas también pueden quemarse por el hielo. En el caso de perros y gatos, la exposición prolongada incrementa el riesgo de hipotermia, especialmente en cachorros, animales mayores, enfermos o de pelo corto.

1. Cubrir las cañerías que quedan a la intemperie

Los tramos externos pueden protegerse con material aislante adecuado. Conviene prestar atención a caños cercanos a tanques, bombas, patios y paredes sin reparo.

No hay que aplicar fuego directo si una cañería se congela. El calor brusco puede dañarla y genera riesgo de incendio. La descongelación debe ser gradual y segura.

2. Revisar tanques, bombas y llaves de paso

Antes de la noche más fría, identificá la llave de paso general y comprobá que cierre correctamente. Si aparece una pérdida después de la helada, cortar el suministro a tiempo puede evitar daños mayores.

Las bombas instaladas en espacios abiertos necesitan reparo. También conviene verificar tapas y flotantes del tanque, sin realizar maniobras en altura si hay viento o superficies húmedas.

3. Proteger las plantas sin encerrarlas por completo

Las especies sensibles pueden cubrirse durante la noche con una tela antihelada o un material que permita cierta ventilación. La cobertura debe retirarse cuando sube la temperatura para que la planta reciba luz y no acumule humedad.

Las macetas pequeñas pueden trasladarse a una galería o junto a una pared reparada. No es recomendable regar en exceso justo antes de una helada intensa; el manejo depende de cada especie y del estado del suelo.

4. Preparar un lugar seco y reparado para las mascotas

Los animales que habitualmente duermen afuera necesitan un refugio aislado del piso, protegido del viento y sin filtraciones. Deben contar con agua disponible y una superficie seca.

Reducí el tiempo al aire libre durante la madrugada.

Secá bien al animal si se moja.

Prestá atención a temblores persistentes, debilidad o respiración lenta.

No dejes mantas húmedas dentro del refugio.

Ante síntomas preocupantes, corresponde consultar a un veterinario. Los animales no reaccionan igual: edad, tamaño, salud y tipo de pelaje modifican la tolerancia al frío.

5. Controlar batería, refrigerante y neumáticos del auto

Las bajas temperaturas reducen el rendimiento de una batería desgastada. Si el arranque viene mostrando fallas, la mañana posterior a una helada puede ser el momento en que deje de responder.

También hay que revisar el líquido refrigerante y evitar completar el circuito sólo con agua. La presión de los neumáticos puede descender con el frío y debe controlarse según la indicación del fabricante.

Calefacción: el cuidado más importante dentro de casa

La búsqueda de calor no debe aumentar el riesgo de intoxicación. Nunca hay que usar hornallas u hornos para calefaccionar. Los artefactos a gas necesitan ventilación permanente y una llama de color azul.

Dolor de cabeza, mareos, náuseas, somnolencia o debilidad pueden ser señales de monóxido de carbono. Ante la sospecha, hay que abrir puertas y ventanas, salir al aire libre y pedir asistencia de emergencia.

Cuándo conviene hacer cada preparación

La mayor parte de estas tareas puede resolverse antes del atardecer: revisar caños, mover macetas, preparar el refugio de los animales y comprobar el auto. Para seguir la evolución de temperaturas y alertas, la referencia es el Servicio Meteorológico Nacional.

Una helada dura pocas horas, pero sus consecuencias pueden aparecer después. Preparar la vivienda durante la tarde reduce riesgos justo cuando el frío alcanza su punto más intenso.