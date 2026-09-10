Vuelven las heladas a Provincia: cinco cuidados para evitar daños en cañerías, plantas y mascotas

La nueva irrupción de aire frío que avanza sobre la Provincia de Buenos Aires no sólo obliga a recuperar el abrigo. En varias zonas se esperan mínimas cercanas o inferiores a 0°C, un escenario que puede afectar cañerías expuestas, plantas sensibles, animales y vehículos estacionados a la intemperie.
El descenso más marcado llegará durante el fin de semana y no se sentirá igual en todo el territorio. El panorama regional, con las ráfagas y las áreas donde puede helar, está detallado en la nota de INFOZONA sobre el regreso del frío intenso a la Provincia.
Por qué una helada puede causar problemas en una vivienda
Cuando la temperatura baja lo suficiente, el agua dentro de un caño exterior puede congelarse y expandirse. Esa presión favorece fisuras y pérdidas que a veces aparecen recién cuando vuelve a subir la temperatura.
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Las plantas de hojas blandas también pueden quemarse por el hielo. En el caso de perros y gatos, la exposición prolongada incrementa el riesgo de hipotermia, especialmente en cachorros, animales mayores, enfermos o de pelo corto.
1. Cubrir las cañerías que quedan a la intemperie
Los tramos externos pueden protegerse con material aislante adecuado. Conviene prestar atención a caños cercanos a tanques, bombas, patios y paredes sin reparo.
No hay que aplicar fuego directo si una cañería se congela. El calor brusco puede dañarla y genera riesgo de incendio. La descongelación debe ser gradual y segura.
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2. Revisar tanques, bombas y llaves de paso
Antes de la noche más fría, identificá la llave de paso general y comprobá que cierre correctamente. Si aparece una pérdida después de la helada, cortar el suministro a tiempo puede evitar daños mayores.
Las bombas instaladas en espacios abiertos necesitan reparo. También conviene verificar tapas y flotantes del tanque, sin realizar maniobras en altura si hay viento o superficies húmedas.
3. Proteger las plantas sin encerrarlas por completo
Las especies sensibles pueden cubrirse durante la noche con una tela antihelada o un material que permita cierta ventilación. La cobertura debe retirarse cuando sube la temperatura para que la planta reciba luz y no acumule humedad.
Las macetas pequeñas pueden trasladarse a una galería o junto a una pared reparada. No es recomendable regar en exceso justo antes de una helada intensa; el manejo depende de cada especie y del estado del suelo.
4. Preparar un lugar seco y reparado para las mascotas
Los animales que habitualmente duermen afuera necesitan un refugio aislado del piso, protegido del viento y sin filtraciones. Deben contar con agua disponible y una superficie seca.
- Reducí el tiempo al aire libre durante la madrugada.
- Secá bien al animal si se moja.
- Prestá atención a temblores persistentes, debilidad o respiración lenta.
- No dejes mantas húmedas dentro del refugio.
Ante síntomas preocupantes, corresponde consultar a un veterinario. Los animales no reaccionan igual: edad, tamaño, salud y tipo de pelaje modifican la tolerancia al frío.
5. Controlar batería, refrigerante y neumáticos del auto
Las bajas temperaturas reducen el rendimiento de una batería desgastada. Si el arranque viene mostrando fallas, la mañana posterior a una helada puede ser el momento en que deje de responder.
También hay que revisar el líquido refrigerante y evitar completar el circuito sólo con agua. La presión de los neumáticos puede descender con el frío y debe controlarse según la indicación del fabricante.
Calefacción: el cuidado más importante dentro de casa
La búsqueda de calor no debe aumentar el riesgo de intoxicación. Nunca hay que usar hornallas u hornos para calefaccionar. Los artefactos a gas necesitan ventilación permanente y una llama de color azul.
Dolor de cabeza, mareos, náuseas, somnolencia o debilidad pueden ser señales de monóxido de carbono. Ante la sospecha, hay que abrir puertas y ventanas, salir al aire libre y pedir asistencia de emergencia.
Cuándo conviene hacer cada preparación
La mayor parte de estas tareas puede resolverse antes del atardecer: revisar caños, mover macetas, preparar el refugio de los animales y comprobar el auto. Para seguir la evolución de temperaturas y alertas, la referencia es el Servicio Meteorológico Nacional.
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Una helada dura pocas horas, pero sus consecuencias pueden aparecer después. Preparar la vivienda durante la tarde reduce riesgos justo cuando el frío alcanza su punto más intenso.