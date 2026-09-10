Un municipio bonaerense pagará un bono de $160.000 y sumará otro aumento antes de fin de año

El acuerdo salarial se pagará en etapas durante septiembre, octubre y noviembre. Además incluye pases a planta, recategorizaciones y una nueva revisión para comienzos de 2027.

Por Ignacio Hernández
Un municipio bonaerense pagará un bono de $160. 000 y sumará otro aumento antes de fin de año

Un nuevo acuerdo salarial municipal suma una referencia fuerte dentro del mapa de paritarias de la Provincia de Buenos Aires. La mejora combina un bono extraordinario de $160.000 con un aumento sobre los básicos que comenzará a impactar antes de fin de año.

El entendimiento fue alcanzado entre el Ejecutivo local y los gremios con representación en el municipio. El dinero extra no se pagará de una sola vez: llegará en dos cuotas junto con los salarios de septiembre y octubre, mientras que el incremento porcentual comenzará a regir desde noviembre.

El caso se suma a un escenario donde cada comuna negocia su propia escala salarial. Para comparar situaciones, puede consultarse cómo vienen las paritarias municipales en distintos distritos bonaerenses.

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Chascomús acordó un bono de $160.000 para los municipales

El acuerdo corresponde a Chascomús. Según la información difundida tras la Mesa Salarial, los trabajadores municipales recibirán un bono total de $160.000, dividido en dos pagos iguales de $80.000.

  • $80.000 junto con el sueldo de septiembre.
  • $80.000 junto con el sueldo de octubre.

El beneficio está destinado al personal municipal y excluye a los funcionarios políticos. La medida fue acordada por mayoría entre el Ejecutivo y las representaciones gremiales.

Trabajadora con dinero frente a una bandera de la provincia de buenos aires
Los municipios bonaerenses negocian salarios de manera independiente en cada distrito.

En noviembre suben 8% los salarios básicos

Después de las dos cuotas del bono llegará el segundo componente del acuerdo. Desde noviembre se aplicará un aumento del 8% sobre los básicos salariales de los trabajadores alcanzados.

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Al incorporarse al básico, la suba tiene un efecto distinto al de una suma extraordinaria: impacta en conceptos que se calculan sobre esa base y también será tenida en cuenta para el aguinaldo. La información difundida en Chascomús señala además que tendrá reflejo en los haberes de jubilados y jubiladas municipales.

EtapaMejora
Sueldo de septiembreBono de $80.000
Sueldo de octubreBono de $80.000
Desde noviembre8% de aumento sobre los básicos
Enero 2027Cláusula de revisión

También habrá pases a planta y recategorizaciones

La negociación no quedó limitada al ingreso de los próximos meses. Las partes acordaron avanzar desde enero de 2027 con pases a planta permanente y recategorizaciones para trabajadores que reúnan las condiciones correspondientes.

También se anunció una canasta navideña para el personal y el asueto por el Día del Trabajador Municipal, previsto para el 9 de noviembre. En paralelo continuarán las reuniones para avanzar con el Convenio Colectivo de Trabajo.

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